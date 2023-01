Celia Lora dice que estar en ‘La Casa de los Famosos’ es lo peor que ha hecho en la vida

Celia Lora seguirá siendo recordada como una de las celebridades que más polémica provocó durante su breve paso por ‘La Casa de los Famosos‘, y aunque siempre ha contado con el apoyo de sus fanáticos volvió a dejar claro que se arrepiente de su participación e inclusive considera que es lo peor que ha hecho en la vida.

La hija del cantante de rock mexicano, Alex Lora, se ha colocado como favorita dentro de las redes sociales gracias a sus acostumbrados destapes que iniciaron en la revista Playboy hace más de una década, pero su popularidad, principalmente entre el público masculino, la llevó a participar en varios realities como ‘La Isla’ y ‘Acapulco Shore’, siendo este último uno de los proyectos que más disfrutó y le ha dejado grandes amistades como Nacha, Fer, Alba, Beni, a quienes sigue frecuentando y conociendo.

Contrario a ello, la experiencia que tuvo en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ sigue siendo uno de los peores recuerdos que tiene en la vida, o al menos esto fue lo que confesó durante una reciente entrevista con Infobae México, en donde tachó al programa producido por Telemundo como “lo peor qué hay en la vida“.

Y es que, además de poner punto final a su amistad con Manelyk González, también tuvo que enfrentar problemas con la producción, los cuales se convirtieron en factores importantes para asegurar que es de lo peor que ha vivido hasta ahora.

“No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida”. Celia Lora

Asimismo, la influencer recordó que una de las mejores experiencias fue su paso por ‘Acapulco Shore’, en donde conoció “la hermandad máxima” a lo largo de las dos temporadas en las que estuvo, ya que nunca lo vio como un trabajo.

“Yo le decía a MTV que no me pagara porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, señaló.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Celia Lora habla del mal sabor de boca que le dejó el reality de Telemundo, pues durante una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en febrero de 2022 declaró que no volvería a participar por nada del mundo en un formato similar porque “es lo más ridículo“ en lo que ha estado.

