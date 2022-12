Celia Lora y Dorismar despiden el 2022 con una acalorada colaboración posando en topless

Celia Lora se ha colocado como toda una experta a la hora de elevar la temperatura con sus candentes apariciones dentro de la revista Playboy, pero también en redes sociales desafiando la censura con atrevidos destapes, y luego de posar junto a Marian Frnaco, Ignacia Michelson y Lizbeth Rodríguez, ahora fue el turno de Dorismar, quien dejó ver su deslumbrante belleza y curvas de infarto en complicidad con la mexicana.

Las atrevidas colaboraciones que realiza Celia Lora siguen llamando la atención principalmente dentro de sus redes sociales, en donde acostumbra compartir imágenes subidas de tono en las que deja a la vista su exuberante silueta posando junto a otras modelos que, como ella, disfrutan presumir cuerpazo con el mínimo de ropa.

Fue así como una vez más la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para lucirse antes de finalizar el 2022 acompañada por la exuberante modelo originaria de Buenos Aires, Argentina, con quien decidió dar la espalda a la cámara vistiendo tan solo diminutas prendas de lencería en color blanco, ambas abrazadas y con el torso desnudo.

Como era de esperarse, la sensual dupla logró causar revuelo entre sus fanáticos, quienes decidieron calificarlas con más de 160 mil reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de mensajes.

Y aunque las candentes colaboraciones que realiza la hija del cantante mexicano de rock Alex Lora a través de este medio le han dejado todo tipo de reacciones, también ha demostrado que sabe llamar la atención en solitario. Un claro ejemplo de ello fue la postal que compartió recientemente en la que posó de perfil a la cámara con las manos en alto dejando ver su despampanante silueta con un delicado conjunto de lencería de encajes en color blanco y algunos detalles de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, para demostrar que sigue siendo fiel a la marca que la vio nacer en el mundo del contenido para adultos, Celia Lora volvió a posar como una sensual conejita de playboy con un body azul metálico de escote profundo y algunos accesorios distintivos del emporio de Hugh Hefner. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

