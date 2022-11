Celia Lora da la espalda a la cámara y deja expuesta su retaguardia con lencería de hilo dental roja

Demostrando su irreverente personalidad, Celia Lora paralizó el corazón de los millones de fanáticos que la admiran a través de sus redes sociales, con quienes nuevamente compartió una postal en la que expuso su voluptuosa anatomía utilizando únicamente una mínima prenda de lencería que se perdió entre su torneada retaguardia.

Una vez más la polémica exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ escandalizó a sus 10 millones de seguidores que ha conquistado en Instagram, ante quienes posó de espaldas a la cámara mientras viste un sugerente conjunto de lencería de hilo dental con el que dejó a la vista sus despampanantes curvas.

En esta ocasión, las diminutas prendas color rojo carmín provocaron que la publicación se colocara como una de las más aplaudidas, pues en tan solo unas cuantas horas logró superar las 110 mil reacciones en forma de corazón en señal de aprobación, por supuesto, además de cientos de mensajes en los que han elogiado sus encantos.

Pero esta no ha sido la única postal que ha compartido mientras viste el revelador ser de prendas íntimas de encajes, ya que días antes la estrella que ha participado en otros reality shows como ‘La Isla’ y ‘Acapulco Shore’ también elevó la temperatura mostrando otro ángulo de su exuberante belleza, esta vez realizando un atrevido posado de frente mientras toma con sus manos las delgadas tiras el liguero, lo que por supuesto recibió la aprobación de sus más exigentes admiradores.

La playmate mexicana que a sus 38 años también es considerada la modelo favorita de OnlyFans, no ha dejado de mostrar su voluptuosa figura con tentadoras prendas de lencería, un claro ejemplo de ello es la sensual postal en la que se lució con un body de encajes rosado, prenda con la que nuevamente dio la espalda a la cámara para lucir al máximo las curvas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

También te puede interesar:

–Celia Lora causa revuelo posando con revelador conjunto de lencería traslúcida junto a la modelo Ozeylah Maral

–Celia Lora expone su curvilínea silueta modelando lencería de tiras y encajes color rojo

–Celia Lora presume el escote de su diminuto bikini desde el interior de la piscina

–Celia Lora y Marian Franco exponen su exuberante retaguardia con lencería de encajes