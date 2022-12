Celia Lora posa con atrevido body navideño de encajes junto a su amiga Ignacia Michelson

Celia Lora paralizó el corazón de millones de fanáticos de redes sociales luego de compartir una ardiente fotografía en la que una vez más posó con una arriesgada prenda de lencería que dejó ver sus voluptuosos encantos, pero como ya es costumbre no apareció sola, pues también compartió cámara con la modelo chilena Ignacia Michelson.

La influencer mexicana se ha caracterizado por mostrar sin pudor su cuerpo en las páginas de la revista Playboy en la que debutó hace más de una década, pero aunque su aparición en la publicación le abrió las puertas para convertirse en una de las modelos más asediadas por mostrarse al desnudo, con el paso de los años logró destacar en diversos reality shows entre los que destacan ‘La Isla’, ‘Acapulco Shore’ y como parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, dejando ver su explosiva y atrevida personalidad que conquistó a miles.

Pero no solo se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la televisión, pues a través de las redes sociales también ha logrado destacar gracias a las candentes imágenes que disfruta compartir, en especial aquellas en las que posa acompañada o en solitario, pero siempre exponiendo la voluptuosa silueta que la caracteriza.

Así fue como una vez más mostró sus curvas ante los 10.3 millones de usuarios que la siguen actualmente en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una sensual postal navideña que dejó a la vista un revelador escote.

Y es que, en una de sus recientes publicaciones, la playmate prendió fuego con una fotografía en la que modeló un body de encajes color rojo, cuyo escote profundo logró acaparar la atención de por lo menos 80 mil fanáticos que la calificaron con una reacción en forma de corazón.

Pero la sensual imagen que describió con la frase: “Todo lo que quiero para Navidad eres tú“, se convirtió en favorita debido a que en ella Celia también compartió cámara con su amiga Nacha Michelson, la modelo de origen chileno a quien conoció en Acapulco Shore.

Pero las candentes colaboraciones que realiza la hija del cantante mexicano Alex Lora siempre terminan dando de qué hablar no solo por modelar con el mínimo de prendas, pues inclusive se dejan ver conviviendo en los lugares que frecuentan, tal como sucedió con la modelo Ozeylah Maral.

Días antes, las modelos derrocharon sensualidad con atrevidas poses y diminuta lencería que dejó muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

