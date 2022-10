Celia Lora muestra sus voluptuosas curvas con lencería de hilos azul mientras abraza a Lizbeth Rodríguez

Celia Lora elevó la temperatura en redes sociales posando nuevamente junto a la influencer Lizbeth Rodríguez, con quien se lució una vez más ante la cámara utilizando un sensual conjunto de lencería de hilos que dejó a la vista sus voluptuosas curvas.

Las candentes sesiones fotográficas de Celia Lora parecen no tener fin, por lo que una vez más escandalizó su perfil de Instagram al posar junto a la modelo y actriz mexicana Lizbeth Rodríguez, quien además de ser conocida por realizar atrevidos destapes, hace varios años saltó a la fama como “la caza infieles”.

Pero en esta ocasión, la pareja protagonizó una atrevida instantánea en la que ambas utilizaron diminutas prendas de lencería, pero quien sin duda arrancó suspiros fue la polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’, quien utilizó un conjunto azul de tiras que apenas cubrieron lo indispensable.

En la imagen que generó más de 70 mil corazones rojos en tan solo una hora, Celia Lora aparece de perfil a la cámara y abrazando por la espalda a su sexy acompañante, quien también lució una sugerente prenda con transparencias.

Cabe señalar que esta no es la única colaboración que ha realizado Celia Lora en los últimos meses, pues además de exponer su despampanante silueta con otras modelos como la argentina Dorismar, Marian Franco y Verónica Flores, también ha provocado todo tipo de reacciones junto a su amiga Ignacia Michelson, con quien recientemente se dejó ver al interior de una tina de baño, imagen en la que derrocharon sensualidad mientras cubren sus cuerpos entre la espuma. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

No obstante, Celia Lora es toda una experta en llamar la atención acompañada o en solitario, tal como apareció en una postal en la que no solamente atrajo las miradas por su voluptuosa silueta sino que también logró resaltar la belleza de su rostro, detalle que sus fanáticos resaltaron en la sección de comentarios. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, durante un viaje a la Riviera Maya, deleitó la pupila de sus admiradores con una fotografía en la que se mostró por la espalda con un revelador traje de baño de una sola pieza con el logotipo de Playboy que además de exponer sus curvas, también dejó ver los tatuajes que adornan su piel. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

