Celia Lora y Lizbeth Rodríguez posan desde la cocina con acaloradas prendas de lencería

Celia Lora encendió las redes sociales al aparecer una vez más junto a Lizbeth Rodríguez, en donde ambas posaron desde la cocina y luciendo atrevidas prendas de lencería que resaltaron sus exuberantes siluetas.

La modelo mexicana es toda una experta en posar con diminutas prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación, aunque en varias ocasiones ha revelado que prefiere posar sin ropa en las revistas, pues le resulta incómodo estarse cuidando de la censura de las redes sociales.

Sin embargo, tras varios años de experiencia ha logrado colocarse como una de las celebridades favoritas dentro de las comunidades virtuales, donde causa furor con todo tipo de vestuarios que utiliza en especial aquellos que resaltan sus curvas de infarto.

Es así como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, la polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ apareció luciéndose ante la cámara con una sugerente prenda de encaje en color rojo, en la que una vez más dejó ver un poco más gracias a las transparencias.

Pero en esta candente sesión fotográfica no estuvo sola, pues una vez más la acompañó Lizbeth Rodríguez, quien saltó a la fama por sus videos de “Exponiendo infieles”. De esta manera, la explosiva dupla se encargó de elevar la temperatura desde la cocina, en donde ambas mostraron sus exuberantes siluetas.

En otra instantánea, Celia Lora y Lizbeth Rodríguez dejaron ver otro seductor ángulo de sus despampanantes figuras con la que enamoraron a casi 100 mil seguidores que las calificaron con un corazón rojo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Y es que Celia Lora no solo sabe llamar la atención junto a otras modelos que, como ella, disfrutan mostrar su cuerpo completamente al natural, pues en su mayoría comparte dentro de su galería de imágenes en las que aparece sola, pero siempre utilizando acaloradas prendas que llaman la atención por mostrar de más.

Así fue como en una postal anterior, apareció con un sexy traje color negro con el que presumió algo más que sus estilizadas piernas mientras posa sentada en unas escalinatas.

