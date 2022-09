Celia Lora y Lizbeth Rodríguez posan en lencería roja, desde la cama y dando la espalda a la cámara

Celia Lora prendió fuego en redes sociales al posar nuevamente junto a una voluptuosa modelo, en esta ocasión fue Lizbeth Rodríguez quien la acompañó en una serie de candentes imágenes en las que ambas lucieron sus voluptuosas siluetas con lencería que dejó muy poco a la imaginación.

La modelo mexicana continúa llamando la atención por sus atrevidas sesiones fotográficas que realiza, ya sea con atrevidos trajes de baño o prendas de lecería que, como ya es costumbre, terminan provocando todo tipo de reacciones. Y es que para sus millones de fanáticos no basta con aparecer en las páginas de la revista Playboy en la que debutó hace más de 10 años, donde se logró colocar rápidamente como una de las favoritas gracias a la voluptuosa figura que posee.

Pese a que es una de las consentidas de los medios impresos, Celia también se ha posicionado en la lista de celebridades que acaparan todas las miradas dentro de las redes sociales gracias a las sugerentes imágenes que disfruta compartir.

Es así como en días recientes acaloró su perfil oficial de Instagram compartiendo una serie de fotografías en las que no posó sola, pues en esta ocasión decidió provocar emociones junto a la conductora Lizbeth Rodríguez.

El espectacular dúo posó con seductoras prendas de lencería en color rojo, con las que paralizaron por completo el corazón de un importante número de seguidores. En la primera toma que protagonizó la ardiente dupla ambas tomaron por sorpresa al encontrase frente a frente mientras dejan ver parte de su exuberante silueta.

Fieles a sus acostumbrados destapes, ambas compartieron una segunda toma en la que, desde la cama y dando la espalda a la cámara, dejaron ver uno de los ángulos más reveladores de sus respectivas figuras.

“Ven con nosotros y deja tu tierra atrás“, fue como describieron la postal que en tan solo un par de horas recibió más de 126 mil reacciones en forma de corazón, además de cientos de mensajes en los que sus admiradores confirmaron lo bellas que lucen.

Por su parte, la presentadora conocida como la “la caza infieles”, recurrió a su perfil social para compartir una instantánea en la que estuvo a punto de arrancar la vestimenta de Celia Lora, para cautivar a cerca de 300 mil usuarios que se quedaron con las ganas de ver más postales como estas, pero que seguramente en días próximos continuarán con el derroche de sensualidad. View this post on Instagram A post shared by Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial)

También te puede interesar:

–Celia Lora exhibe su voluptuosa figura desde la cama con lencería de hilos y encajes color rojo

–Celia Lora se pone atrevida con body de encajes mientras modela de espaldas a la cámara

–Celia Lora y Karely Ruiz muestran sus exuberantes curvas con bikini rojo desde la Riviera Maya