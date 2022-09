Celia Lora expone de perfil a la cámara su voluptuosa silueta con reveladores trajes de baño

Celia Lora paralizó las redes sociales con una serie de fotografías en las que expuso su voluptuosa silueta con reveladores trajes de baño.

Es empresaria, influencer y ha participado en varios reality shows demostrando que goza de una personalidad irreverente, pero Celia Lora es mayormente conocida por mostrar su voluptuosa silueta en las páginas de la revista Playboy, además de utilizar sus redes sociales para compartir acaloradas sesiones fotográficas en las que prefiere poner a prueba la censura posando con escasas prendas o lencería transparente que deja muy poco a la imaginación.

Es así como en uno de sus más recientes destapes, enamoró a más de 10 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram. Y es que, consciente de lo bien que sabe lucir los atrevidos trajes de baño volvió a derrochar sensualidad en medio de la naturaleza con un estampado animal.

En la fotografía tomada desde un exclusivo hotel ubicado en la Rivera Maya, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ mostró su exuberante perfil ante la cámara dejando ver que sabe cómo llamar la atención de sus admiradores.

Pero no es la primera vez que posa con este tipo de seductoras prendas de baño ya que para hacer promoción a su línea de bañadores Celi Sheli ya había expuesto su silueta en varias ocasiones más.

De acuerdo con las imágenes expuestas en el perfil de Instagram de dicha empresa, Celia Lora también se ha lucido con bikinis de animal print que la hacen lucir su despampanante silueta. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Sin embargo, Celia Lora no solo promociona su faceta como empresaria, sino que también ha utilizado otro tipo de reveladoras prendas que la hacen lucir espectacular. Ejemplo de ello en el traje de baño color negro que modeló frente a la piscina, con el que sus voluptuosas curvas volvieron a convertirse en el centro de atención.

Con más de 120 mil reacciones en forma de corazón fue como los fanáticos de la modelo mexicana demostraron su admiración, además de halagadores mensajes en los que confirmaron que posee uno de los cuerpos más atractivos del medio.

