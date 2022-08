Celia Lora posa de espaldas para lucir sus exuberantes curvas en lencería junto a Marian Franco

Celia Lora está dispuesta a seguir elevando la temperatura en redes sociales con sus atrevidos destapes en los que expone sin pudor alguno sus exuberantes curvas, tal como sucedió en una de sus más recientes publicaciones en la que dio la espalda a la cámara para derrochar belleza y sensualidad junto a Marian Franco.

La modelo mexicana sigue dando de qué hablar por dejar muy poco a la imaginación de sus fanáticos que la siguen a través de su perfil de Instagram, por lo que fiel al tipo de contenido que comparte, una vez más llamó la atención al aparecer en una atrevida instantánea en la que posó muy bien acompañada por la actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, Marian Franco, quien es reconocida por su participación en el cine para adultos, por lo que resultaron excelentes compañeras pues si en algo ha sabido destacar Lora es precisamente por sus acaloradas apariciones en la revista Playboy.

Pero en esta ocasión, ambas modelos causaron furor por sus diminutos conjuntos de lencería que utilizaron y que las hicieron lucir de lo más atrevidas.

Como ya es costumbre en las publicaciones que realiza la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, una vez más dio la espalda a la cámara para exponer sus voluptuosos encantos con ayuda de un revelador body en tono claro, mientras que la actriz optó por un set de dos piezas en el mismo tono.

Tal como ha sucedido en otras ocasiones, ambas lograron deleitar la pupila de más de 220 mil fanáticos que reaccionaron con un “me gusta” y que se unieron a cientos de halagos en la sección de comentarios.

Y si de duplas explosivas hablamos, una de las colaboraciones más exitosas para Celia Lora es la que realizó con su amiga Ignacia Michelson y que encendieron las redes sociales en más de una ocasión. Sin embargo, en una de sus más recientes encuentros presumieron descomunales siluetas durante un viaje por Ibiza, España, en donde se convirtieron en el centro de atención posando muy abrazadas, tal como suelen hacerlo para sus acaloradas sesiones fotográficas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, en una apariciones más aplaudidas ambas modelaron reveladores conjuntos de prendas íntimas en color amarillo que resaltó al máximo sus torneados atributos que las han posicionado como favoritas dentro y fuera de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

