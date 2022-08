Celia Lora baja un poco su body de encajes color negro para exponer sus voluptuosas curvas

Celia Lora prendió fuego ante sus seguidores de redes sociales, con quienes compartió una atrevida foto en la que posó con una provocativa prenda de lencería de encaje que reveló sus curvas de infarto.

Las candentes colaboraciones que realiza la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ sigue dando de qué hablar, pues además de aparecer con modelos igual de exuberantes que ella, también logran causar revuelo por el tipo de prendas que utiliza y que en su mayoría dejan muy poco a la imaginación.

Y es que, a pesar de encontrarse en medio de un viaje por el Reino Unidos, esto no ha impedido que en su perfil oficial de Instragram aparezcan acaloradas imágenes en las que posa acompañada por otras famosas que disfrutan posar con el mínimo de ropa.

Fue así como reapareció en una de sus más recientes publicaciones posando junto Verónica Flores, modelo que es originaria de la ciudad de León, Guanajuato, que también ha colaborado para la revista Playboy y que saltó a la fama como presentadora de televisión. En esta ocasión, Celia Lora sacó a relucir su lado más atrevido bajando parte de su body de encajes y transparencias color negro; mientras que su acompañante causa sensación con un conjunto de prendas íntimas de animal print.

Los admiradores de Celia Lora saben reconocer los acalorados destapes, por lo que no solo disfrutan aquellos en los que se luce con el mínimo de prendas sino que también agradecen las postales en las que muestra aspectos de su vida cotidiana, pero en especial aquellas en las que muestra sus arriesgados escotes.

Como ejemplo de ello se encuentra la foto que publicó desde Londres, Inglaterra, en la que posó con el Big Ben a sus espaldas y en la que también causó furor gracias al escote profundo de su top rojo, con lo que obtuvo el reconocimiento de más de 100 mil seguidores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Por supuesto también destacan las imágenes en las que cautiva junto a otras modelos, una de ellas es su gran amiga Ignacia Michelson, con quien viajó días antes a España y disfrutaron de la vida nocturna, pero que también aprovecharon para posar con reveladoras prendas que resaltaron sus despampanantes siluetas mientras están a punto de darse un beso. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

