Celia Lora se pone atrevida con body de encajes mientras modela de espaldas a la cámara

Celia Lora enamoró una vez más a sus fanáticos de redes sociales, con quienes compartió una atrevida fotografía en la que dio la espalda a la cámara para lucir sus voluptuosos encantos mientras viste seductoras prendas de lencería junto a otra bella modelo.

La infuencer mexicana se ha caracterizado por mostrar sin pudor su cuerpo, especialmente en las páginas de la revista Playboy, pero gracias a su belleza y personalidad irreverente también fue invitada a participar en algunos reality show como ‘Acapulco Shore’, ‘La Isla’ y ‘La Casa de los Famosos’, siendo este último donde dio mucho de qué hablar por sus intensas peleas con Alicia Machado y Pablo Montero.

Pero tras su polémica salida, la modelo de 38 años decidió regresar a lo que más reconocimiento le ha dejado y eso es precisamente posar con el mínimo de ropa o diminutos conjuntos de lencería que dejan muy poco a la imaginación. Es por ello que continuamente comparte a través de su perfil oficial de Instagram acaloradas imágenes que ponen a prueba la censura.

Lo anterior fue comprobado por sus 10.3 millones de seguidores, ante quienes Celia Lora prendió fuego al posar con un sensual body de encajes en color negro, mientras que la modelo Verónica Flores, quien la acompañó en esta ocasión, hizo lo propio con un conjunto de prendas íntimas de animal print que dejó a la vista sus exuberantes bellezas.

Y es que, en esta ocasión, la playmate mexicana se puso atrevida dando ligeramente la espalda a la cámara para dejar ver su voluptuosa retaguardia, con lo que logró cautivar a más de 45 mil admiradores que reaccionaron con un corazón rojo.

Una imagen similar fue la que compartieron días atrás, en donde esta pareja de modelos deslumbró con sus torneados atributos, aunque mostrando otro ángulo de sus siluetas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, como parte de la misma sesión de fotos realizada en la Ciudad de México, Celia Lora dejó caer una parte de su reveladora prenda de lencería para derrochar sensualidad al máximo, gesto que nuevamente agradecieron sus admiradores en la sección de comentarios, donde tampoco pudo faltar las atrevida propuestas. View this post on Instagram A post shared by Verónica Flores (@yo.soy.veronica)

