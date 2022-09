Celia Lora y Dorismar paralizan Instagram posando juntas con arriesgadas prendas de lencería

Celia Lora es toda una experta paralizando las redes sociales gracias a sus ardientes colaboraciones en la que se hace acompañar por voluptuosas modelos que, al igual que ella, disfrutan exponer sus voluptuosas siluetas. Luego de posar junto a Marian Frnaco, ahora fue el turno de Dorismar, quien dejó ver su deslumbrante belleza y curvas de infarto en complicidad con la mexicana.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ cautivó la atención de poco más de 10 millones de seguidores con una postal en la que aparece posando con un atrevido conjunto de tiras que prendió fuego entre sus fanáticos gracias a su despampanante silueta.

Y es que mientras Celia Lora posó de perfil a la cámara, la nacida en Buenos Aires, Argentina, deleitó la pupila de sus más exigentes fanáticos gracias a un revelador atuendo de encajes transparente con algunos detalles en color rosado, con el que dejó a la vista sus torneados atributos físicos, que por supuesto elevaron la temperatura en conjunto.

Tal como ha sucedido en otras publicaciones, la explosiva dupla de modelos desató una lluvia de reacciones, entre las que destacan halagadores mensajes en los que sus fanáticos destacaron lo espectacular que lucen juntas.

Cabe destacar que las candentes colaboraciones que realiza a través de este medio le han dejado un considerable aumento de seguidores, pero Celia Lora también ha demostrado que sabe llamar la atención en solitario. Como ejemplo de ello se encuentran las postales que compartió recientemente, siendo una de ellas en la que posó de espaldas a la cámara sentada a la orilla de la piscina para presumir su despampanante silueta con un traje de baño blanco adornado con el logotipo de Playboy, demostrando que sigue siendo fiel a la marca que la vio nacer en el mundo del contenido para adultos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, en una siguiente postal, la hija de Celia y Alex Lora atrajo las miradas con un bikini negro que dejó al descubierto su escote de infarto y que como ya es costumbre provocó la admiración de miles de admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

