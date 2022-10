Celia Lora y Dorismar elevan la temperatura posando juntas con atrevido body rosado

Celia Lora y Dorismar protagonizaron una atrevida sesión fotográfica en la que nuevamente presumieron su exuberante silueta, en esta ocasión, el candente dúo posó con un body rosado que cautivó a miles de fanáticos que las siguen a través de las redes sociales.

La irreverente ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ no deja de llamar la atención en las comunidades virtuales, en donde continuamente modela indiscretas prendas de lencería y trajes de baño que se han convertido en favoritas de muchos.

A pesar de que la modelo mexicana ha revelado que prefiere posar sin ropa, y en especial a través de las páginas de la revista Playboy, a lo largo de los años también logró convertirse en una de las más elogiadas dentro de las redes sociales, llegando a cautivar a millones de seguidores. Es así como continuamente utiliza su perfil oficial de Instagram para compartir seductoras postales en las que posa con prendas de lencería diminutas o de transparencias que apenas cubren lo indispensable.

Sin embargo, en esta ocasión la hija del cantante de rock mexicano, Alex Lora, no posó sola, pues se hizo acompañar por la presentadora argentina Dorismar. En su candente fotografía, la explosiva dupla utilizó un body rosado que resaltó la belleza de cada una.

Mientras Celia optó por una prenda de látex rosada con el logotipo de la muñeca Barbie, la originaria de Buenos Aires, Argentina, se lució ante la cámara con una lencería en el mismo tono, pero de encajes y delgadas tiras que rodearon su curvilínea silueta.

Mientras que en una instantánea compartida dentro del mismo perfil social, ambas elevaron la temperatura con otros conjuntos en color negro. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Las candentes colaboraciones se están convirtiendo en una constante de la polémica integrante del reality Acapulco Shore, pues además de posar junto a la bellísima Dorismar, también a causado revuelo por aparecer junto a otras famosas como Marian Franco, Ignacia Michelson, Verónica Flores, Karely Ruiz y la llamada “Caza infieles”, Lizbeth Rodríguez, con quien también ha dado de qué hablar por lucir sus curvas ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

