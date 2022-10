Celia Lora expone su exuberante silueta mientras viste únicamente un body de encaje rosado

Celia Lora protagonizó tremendo destape dentro de las redes sociales, donde posó ante millones de seguidores con un body de encajes en color rosado que expuso su exuberante silueta.

La modelo mexicana, Celia Lora, se ha caracterizado por posar con muy poca ropa y en algunos casos completamente desnuda, llegando a ser considerada como una de las más atrevidas. Pero no solo ha derrochado belleza y sensualidad en las candentes sesiones fotográficas para las páginas de la revista Playboy, donde debutó hace más de una década, sino que también es toda una experta en elevar la temperatura dentro de las redes sociales donde continuamente comparte postales especialmente pensadas para consentir la pupila de los más exigentes admiradores.

Es así como en una de las más recientes publicaciones realizada a través su perfil oficial de Instagram, la también influencer llamó la atención de sus seguidores, ante quienes posó con una delicada prenda de lencería que resaltó su exuberante figura y la hizo merecedora a una lluvia de halagadores mensajes.

En esta ocasión, Celia Lora enamoró a sus fans con ayuda de un body de encaje en color rosado, con el que se lució ante la cámara sentada plácidamente sobre un sofá.

Por suerte para sus más de 10.3 millones de seguidores, esta no es la primera vez que la exparticipante del reality de Telemundo ‘La Casa de los Famosos‘ comparte una fotografía desde este mismo lugar y con la seductora vestimenta que arrancó suspiros, ya que semanas atrás sorprendió con varias instantáneas similares, pero que dejaron ver su personalidad irreverente con atrevidas poses.

Y es que, en una de las publicaciones más elogiadas, fue el escote profundo de Celia Lora lo que llamó la atención de más de 65 mil usuarios que la calificaron con un corazón rojo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, en una imagen más dio la espalda a la cámara para exponer sus curvas de infarto, al mismo tiempo que usa el diminuto body que dejó ver algo más que los tatuajes que adornan su piel y que por supuesto confirmó por qué es considerada una de las famosas que más disfruta enseñar su cuerpo dentro de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

