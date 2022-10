Celia Lora y Marian Franco elevan la temperatura posando de espaldas y con diminuta lencería color rosado

Celia Lora y la modelo Marian Franco incendiaron las redes sociales con una sensual fotografía en la que ambas mostraron sus exuberantes curvas con lencería que apenas cubrió lo indispensable.

Aunque la pareja de famosas ya había compartido otras imágenes en las que presumieron al máximo sus escandalosas siluetas, en esta ocasión volvieron a generar todo tipo de reacciones ante sus admiradores de Instagram, red social en la que compartieron una candente postal en la que dieron la espalda a la cámara para lucir su voluptuosa retaguardia.

Y es que, tanto la actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, así como la polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ volvieron a elevar la temperatura, una vez más posando con diminutos conjuntos de lencería color rosado que terminaron por enamorar a miles de seguidores que de inmediato reaccionaron con un corazón rojo o un piropo que resaltó la belleza de la explosiva dupla.

“Vamos a nadar hasta el fondo océano“, fue como Celia Lora acompañó la postal en la que se lució con un sexy body de encajes y transparencias que dejó muy poco a la imaginación.

Pese a que ambas modelos son conocidas por modelar con muy poca ropa, no han dejado de poner a prueba la censura de esta misma red social, en la que no solo han expuesto su deslumbrante belleza con el conjunto de lencería rosado que está a punto de mostrarlo todo, ya que en sus repetidas colaboraciones también enamoraron a miles con otro tipo de prendas.

Ejemplo de ello fue cuando Celia Lora utilizó una diminuta faldita que acompañó con un top de encajes color blanco; mientras que la Originaria de “La Perla Tapatia” hizo lo propio con un body color vino que nuevamente resaltó su silueta. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, en una imagen más, la pareja de influencers posó de frente a la cámara dejando ver los atrevidos atuendos con los que generaron todo tipo de reacciones, desde comentarios en los que sus fanáticos aseguraron que no podían elegir a una de ellas ya que ambas lucen espectacular, hasta aquellos que se inclinaron por la voluptuosa silueta de la hija del cantante mexicano Alex Lora. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

