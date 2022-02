Celia Lora desearía haber estado en ‘Acapulco Shore’ y no en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde el día uno en el reality “La Casa de los Famosos”, Celia Lora dio mucho de qué hablar por las riñas que protagonizó no solo con algunos participantes, sino con la producción del reconocido programa. Y con sus recientes declaraciones dejó más que claro que no volvería a se partícipe de este formato “por nada del mundo”. ¡Aquí te contamos los detalles!

En entrevista con el programa “De primera mano”, la hija de Alex Lora rompió el silencio sobre varias de las situaciones incómodas que señala haber vivido dentro del reality. Y si bien calificó el show como “lo más ridículo en lo que yo he estado”, afirmó que lo único bueno fue la amistad de Gaby Spanic, Verónica Montes, Gisella Aboumrad y Kimberly Flores.

Dentro de su relato, Celia Lora confesó que su decisión de formar parte de “La Casa de los Famosos” fue muy precipitada e incluso, de no haber sido por un problema de salud, habría participado en el programa “Acapulco Shore” de MTV.

“Me sentía muy mal y no me hacían caso, no podía ni hablar, no dormí dos días del dolor, un dolor rarísimo de muela, ya me dolían los oídos y nunca me atendieron, estoy mal hasta ahorita (…) Yo saliendo de ahí me iba a Resistiré y ya no fui, no iba a ir con la muela así. Y no fui a Acapulco Shore y sí es algo que sí me pesa y digo ‘qué mala decisión'”, dijo Celia.

Luego del mar sabor de boca que le dejó el reality, la influencer decidió enfocarse al 100% a las cuatro plataformas digitales en las que vende contenido exclusivo, así como en su labor de modelo de revistas para adultos, como Playboy.

