Sin México y con otro Argentina vs. Brasil: Los cuartos de final del Mundial Sub-17 están listos

A partir del 24 de noviembre se disputarán en Indonesia los partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-17, entre los que destaca una edición más el Brasil vs. Argentina, aunque en una categoría menor.

Vale recordar que hace unos días en el enfrentamiento entre los combinados absolutos la albiceleste le propinó su primera derrota en casa en toda la historia a la verdeamarela en eliminatorias mundialistas en un encuentro que estuvo marcado por incidentes violentos en la tribuna.

Volviendo al torneo que se disputa en Indonesia, Argentina goleó en octavos de final a Venezuela y se medirá a Brasil en la siguiente fase, donde también estará Alemania, que tras superar a Estados Unidos jugará con España, y Marruecos, que eliminó a Irán y se enfrentará a Mali, verdugo de México, el gran ausente de la ronda.

La selección argentina, con un doblete de Agustín Ruberto y tres tantos de Santiago López, Claudio Echeverri y Luis Balbo en propia puerta, goleó a Venezuela, que no puso oposición y acabó su partido con un hombre menos por expulsión de Pablo Ibarra a los 69 minutos.

Argentina se enfrentará en cuartos a Brasil, que se deshizo en octavos de Ecuador por 1-3.

A cuartos también accedió Alemania, que, tras su victoria frente a Estados Unidos, buscará un puesto en semifinales frente a España, que se deshizo en cuartos de Japón.

La selección germana, vigente campeona de Europa de la categoría, llega a cuartos de final invicta, contando por triunfos los cuatro partidos disputados hasta el momento en el Mundial y con un balance de doce goles a favor y cuatro en contra.

La que no está en cuartos es México, que dijo adiós a su participación mundialista tras caer goleada con Mali, que no dio opción a la selección tricolor para pasar de ronda.

Una primera parte sobresaliente del equipo africano, que marcó cuatro tantos en los primeros cuarenta minutos, dejó sin recursos a México, que en ningún momento dio sensación de poder revertir la situación.

Mali se medirá en cuartos con Marruecos, que superó los octavos tras ganar con suspense, y sufrimiento, a Irán.

El combinado iraní se adelantó en el marcador a los 73 minutos por medio de Esmaeil Gholizadeh y Marruecos empató en el tiempo añadido con un gol de Nassim Azaouzi. En los penaltis, por 4-1, se impuso el combinado africano.

En la última llave tendremos el enfrentamiento entre Francia, que sufrió para derrotar a Senegal y tuvo que llegar hasta los penales para definir el juego contra Senegal, y Uzbekistán, que dio la campanada y derrotó a Inglaterra.

Los primeros partidos serán este viernes y arrancarán con el enfrentamiento entre España y Alemania a las 3 a.m. ET / 12 a.m. PT, además del Brasil vs. Argentina a las 7 a.m. ET / 4 a.m. PT.

Los siguientes serán el sábado 25, primero con el Francia vs. Uzbekistán a las 3:30 a.m. ET / 12:30 a.m. PT; mientras que el segundo será entre Mali y Marruecos a las 7 a.m. ET / 4 a.m. PT.

Las semifinales serán el 28 de noviembre, el partido por el tercer lugar será viernes 1 y la gran final se realizará el sábado 2 de diciembre.

