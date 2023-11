“Debemos ser más humildes”: Santiago Giménez llama a pisar tierra en la selección de México

La selección de México se jugará la clasificación directa a la Copa América 2024 este martes frente a Honduras, una eliminatoria que parecía un mero trámite y que se le complicó al equipo.

Al respecto, el goleador Santiago Giménez admitió en rueda de prensa que precisamente por menospreciar el nivel de Honduras es que cayeron derrotados hace una semana, por lo que hay un llamado de humildad en la concentración de El Tri.

Santiago Giménez no ha podido marcar con la selección de México desde la Copa Oro, a pesar de su gran nivel en el fútbol europeo. Foto: Getty Images. Crédito: Getty Images

La selección dejó una muy mala imagen contra los catrachos y solo con autocrítica y humildad, cree Giménez que podrán remontar para seguir adelante en la Concacaf Liga de Naciones.

“Debemos ser más humildes. Cada partidos es importante, cada entrenamiento, como jugadores preparar al máximo cada partido”, explicó.

El ‘Chaquito’ Giménez explicó que el empate que obtuvieron en el amistoso contra Alemania disputado en noviembre los ‘infló’ de confianza, algo en contra para un equipo que sigue en los albores de un nuevo proyecto tras varios fracasos.

“Después de Alemania nos la creímos… Nos dieron un golpe de autoridad”, dijo el delantero de 22 años.

También dijo estar de acuerdo con las autocríticas emitidas por Edson Álvarez respecto a que faltó actitud ganadora en el último compromiso:

“Sabemos que tenemos jugadores de calidad, la selección mexicana debe mostrar una buena actitud, así lo dicta la afición y la misma selección mexicana. Lo primero que se tiene que poner el día de mañana, empezando por la actitud y de ahí van a ir saliendo las cosas”

Santiago Giménez pidió el apoyo del Estadio Azteca para remontarle a Honduras

Santiago Giménez atraviesa un dulce momento con el Feyenoord de la Eredivisie (Países Bajos), caso contrario de la selección mexicana.

Su último tanto con la playera de su país fue el que le dio la Copa Oro, estando seco frente al arco en los últimos partidos amistosos tras la competición de Concacaf.

Consultado al respecto, Giménez enfocó la respuesta en que su sequía puede acabar con el ensordecedor apoyo que pudieran recibir en el Estadio Azteca este martes.

“Un Azteca lleno, que apoyan los 90 minutos, es una gran motivación para nosotros. Todos juntos podemos hacer algo importante (…) La pasión es algo que a los mexicanos nos identifican”, resaltó.

Jimmy Lozano le dio un ‘jalón de orejas’ a Santiago Giménez y a todo el grupo

De máxima presión será el encuentro entre las selecciones de México y Honduras este martes. En caso de no lograr la remontada, el proceso de Jaime ‘Jimmy’ Lozano recibiría duros cuestionamiento y podría estar en la cuerda floja.

Jaime ‘Jimmy’ Lozano, entrenador de la selección de México, durante conferencia de prensa previa a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Honduras. Foto: Imago7 / Eloisa Sánchez.

Han salido a la luz pocos detalles de la alineación que utilizaría, pero lo que sí está confirmado fue la bronca motivadora que le dio a sus jugadores y que viene recalcando desde hace una semana tras perder contra Honduras.

A excepción de la picada de torta a Henry Martín por su cumpleaños tras perder 2-0, el ambiente en la concentración azteca ha sido de máxima seriedad y concentración. El grupo respalda a Lozano y quiere mostrarlo en el terreno de juego.

“Se habló con los jugadores. Fue un tema de ambición, de ilusión. Lo hicimos con Alemania, no nos podemos permitir eso, debemos ser los mismos”, explicó el entrenador en rueda de prensa.

Jimmy Lozano también remarcó que lo que más dolió de la derrota frente a Honduras, más allá del resultado, fueron las formas.

“Puedes perder un partido, sin duda, pero la imagen, los deseos con los que encaras, son los mismos, no por ser Alemania u Honduras. Vamos a cambiar… Si dejas crecer, ahí están las consecuencias”, explicó.

La transmisión de partido México vs. Honduras, programado para iniciar a las 8:00pm PT / 10:00pm ET, estará a cargo de TUDN, Univisión. Por streaming por Paramount+ así como TUDN App y Univisión NOW.

