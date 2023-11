Jaime Lozano “regañó” a los futbolistas de la selección mexicana

La selección mexicana viene de dejar una muy mala imagen en el Estadio Nacional hondureño. El Tri fue superado 2-0 por el conjunto de Reinaldo Rueda y ahora deberán buscar una épica remontada en el Estadio Azteca. Jaime Lozano está consciente de que debe cambiar la mentalidad de sus dirigidos y ya se los manifestó.

“Jimmy” recibió uno de los golpes más duros en el proceso con la selección azteca. La derrota mexicana ante Honduras dejó un sinsabor entre los aficionados, analistas y el propio seleccionador mexicano. Jaime Lozano recalcó que el principal problema de sus dirigidos pasó por el tema mental y es algo que espera solucionar de cara a la vuelta.

“Se habló con los jugadores, fue un tema de ambición, de ilusión, lo hicimos con Alemania, no nos podemos permitir eso, debemos ser los mismos, puedes perder un partido, sin duda, pero la imagen, los deseos con los que encaras, son los mismos, no por ser Alemania u Honduras. Vamos a cambiar, si los dejas crecer, ahí están las consecuencias“, dijo Lozano en rueda de prensa.

El exentrenador de los Rayos del Necaxa espera el apoyo de los aficionados en el Estadio Azteca. Sin embargo, Lozano está consciente que la motivación de la gente sólo es posible con buenos rendimientos dentro del engramado y es a lo que aspiran en el partido de vuelta.

“Me tocó de jugador, va a ver mucho lo que hagamos en la cancha, impulsar a la gente, los queremos, como Honduras tuvo a su gente, evidentemente la idea es clasificarse, mejorar lo hecho en Honduras. La afición cuando ve que el equipo lo está representando de buena forma, suele hacerlo”, explicó.

Jaime Lozano en la cuerda floja

Hace unas semanas los aficionados y analistas estaban contentos del rendimiento de la “LamborJimmy”. Pero los halagos y aplausos se transformaron en críticas luego del partido con Honduras. En caso de que México quede eliminado de la Liga de Naciones de la Concacaf y no consiga su pase a la Copa América de 2024, el puesto de Jaime Lozano estaría en duda.

“Este puesto es así, lo tengo claro desde que empecé y jugaba, la selección lo que necesita son procesos, me parece que la selección que más ha crecido es Panamá y Canadá, nosotros lo enfrentamos en el inicio del proceso, lo que va a dar un buen camino (…) Puedes tener contrato, pero lo tengo claro, me contratan para dar resultados, el resultado es la Copa América, lo dije en Copa Oro, voy partido a partido, eso me pone contento, esa mentalidad me tiene donde estoy”, concluyó.

Jaime Lozano acumula 11 partidos al mando de la selección mexicana. “Jimmy” tiene un registro de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En su corta estancia en El Tri, Lozano ya acumula en sus vitrinas una Copa Oro.

