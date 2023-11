Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 24 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,775,390 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,987,669 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 2,775,390 de me gusta. “Karol y Kaliuchis … La combi perfecta pa olvidarse de ese Mal LABIOS MORDIDOS HOY! Junto a @kaliuchis mamiiii NO ESTOY SOPORTANDOooo LINK EN BIO”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 371,117 Likes

Seguido de Karol G llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,800,169 personas que le siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 371,117 likes. “HAPPY THANKSGIVING De parte de nuestra familia!”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- Natti Natasha: 72,317 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 36,303,459 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 72,317 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Celebramos, conmemoramos y extrañamos en estos días de familia a los que nos hacen una falta infinita. Los que uno espera que entren por esa puerta y nos den un abrazo, nos llamen por Tel, nos escriban un DM, nos recuerden lo mucho que nos aman. Unos, su ausencia es pasajera, otros será para siempre, porque es parte del ciclo de la vida! DIFICIL REALIDAD! POR ESO NO QUIERO QUE LLEGUE LA CENA….TU PUESTO SIGUE VACÍO Y NO SÉ POR QUÉ,NI LO QUE ESTA PASANDO. YA NADIE ME ACOMPAÑA PORQUE DE TI SIEMPRE TERMINO HABLANDO. SIGUE EL VACÍO Y LA SILLA ESPERA QUE LLEGUES TÚ…BORRÉ TU CELULAR Y ADIVINA QUÉ?SE ME QUEDÓ GRABADO COMO TU TATTOO Solo Para RECORDAR Y DEDICAR.#TUTATTOO #NastySingles” y puedes verla justo debajo.

4- Maribel Guardia: 24,515 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,156,538 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente cosechó 24,515 likes. “Que no se acabe la noche sin desearles #thanksgiving, Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que a brindado a nuestras vidas y a nuestras familias. Yo le doy gracias infinitas por haberme dado al mejor hijo del mundo @julian_f.f. Ustedes porqué le dan #gracias a Dios ?”, escribió en ella.

5- Irina Baeva: 17,495 Likes

Por último, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,939,804 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 17,495 me gusta. “finally hot chocolate season @alo”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

