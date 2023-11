Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana de Thanksgiving del 23 al 26 de noviembre

"Wish" recupera la esencia clásica de Disney. Ridley Scott y Joaquin Phoenix revisitan la figura de "Napoleón". "Monarch: Legacy of Mosters", una serie para los fans de Godzilla. El film mexicano "No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea" y el concurso de "Squid Game" (El Juego del Calamar).