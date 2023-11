Por qué los neumáticos se desinflan cuando hace frío

Razones por las que se encienden las luces de advertencia cuando bajan las temperaturas

By Jeff S. Bartlett

Con las bajas temperaturas que ya están aquí y el invierno acercándose, muchos conductores verán una luz de advertencia de baja presión en el tablero u observarán que los neumáticos parecen un poco menos llenos de lo que deberían. La razón principal es el descenso de las temperaturas, que hace que el aire se vuelva más denso y, en consecuencia, disminuya la presión de los neumáticos. Si a esto sumamos que los neumáticos pierden presión de forma natural con el tiempo, el otoño y el invierno pueden ser una época de mucho trabajo para comprobar la presión y agregar un poco de aire.

Un Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés) es una verdadera ayuda para la seguridad y la comodidad, y esta tecnología es obligatoria en todos los autos nuevos desde septiembre de 2007. El TPMS usa una luz del tablero de instrumentos para avisarte cuando uno o varios neumáticos tienen un nivel de aire significativamente bajo. Como norma general, comprueba la presión mensualmente. No esperes a que se encienda la luz de advertencia de presión de los neumáticos. Está para avisarte de que un neumático está perdiendo aire mientras conduces, no para servirte de recordatorio de mantenimiento.

Que se encienda el indicador de presión de los neumáticos en una mañana fría no significa necesariamente que estén pinchados, sino que la presión de los neumáticos es baja y tienes que llenarlos lo antes posible. Las temperaturas más frías hacen que la presión de los neumáticos disminuya alrededor de 1 libra por pulgada cuadrada por cada 10° F de descenso de la temperatura del aire.

Si no los inflas en casa, la luz de advertencia podría apagarse después de conducir unas pocas millas debido al calor que se acumula en los neumáticos. Tanto si se apaga como si no, hay que comprobar la presión de los neumáticos con un manómetro e inflarlos. Es una tarea sencilla para hacer tú mismo, o puedes pedirle a un mecánico que heche un vistazo. (Consulta nuestra guía de compra de manómetros).

Aunque tu vehículo esté equipado con TPMS, te recomendamos que uses un manómetro para comprobar la presión de todos los neumáticos, incluido el de repuesto, al menos una vez al mes, independientemente del estado del tiempo. Y prepárate cuando refresque para realizar esta importante tarea.

