César Bono acusa de amenazas de secuestro a mujer que quiere quedarse con su casa

El primer actor César Bono, de 73 años, está viviendo una auténtica pesadilla luego de que le alquilara una de sus propiedades a la inquilina equivocada y es que la mujer que habita su hogar en La Herradura, el Estado de México, no solo llevaría cerca de un año sin pagarle el alquiler, sino que, además, también lo habría amenazado con secuestrarlo.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Lo anterior lo confesó en una entrevista que tuvo con el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

En ella detalló que la mujer, identificada bajo el nombre se Jessica López Rivera, lo llegó a amenazar con secuestrarlo cuando inició el pleito para recuperar su residencia.

“Ella alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que, según tengo entendido en el argot de los delincuentes, un levantón es que te secuestren. Ella sí me amenazó en un juzgado, dijo: ‘Este necesita un levantón’, como diciendo a ver si no le mando a hacer algo”, narró el famoso Frankie Rivers de la serie Vecinos.

El actor detalló que actualmente su inquilina se encuentra en Cartagena de Indias, Colombia, por lo que espera que a su regreso le devuelva su inmueble, pues desea dejarle ese patrimonio a sus hijo y no a una mujer que solo le ha mentido, pues dijo que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Revista Valores, pero resultó no ser verdad.



“La señora está en Colombia por el momento, en bikini, en Cartagena, en un viaje que seguramente le pague yo con la renta que no me ha pagado. Va en contra de una persona de la tercera edad, tan claro que tengo 73 años de edad”, relató el actor, quien agradece a su público por todo el apoyo que le han dado en este trago amargo por el que está pasando.

