Checo Pérez saldrá noveno en Abu Dhabi: “Es una carrera larga por delante donde todo puede pasar”

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) declaró este sábado, tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de F1, en la que fue noveno, que este domingo “hay una carrera larga por delante donde prácticamente todo puede pasar”.

Hubiera sido mejor arrancar quintos, pero bueno, es lo que es y a pensar en mañana. Creo que mañana hay una carrera larga por delante donde prácticamente todo puede pasar”, dijo Checo Pérez a DAZN.

El mexicano se refirió a los límites de pista: “Al final creo que también es tan confuso para nosotros como para todos los aficionados en casa. Dentro del auto no tienes idea si está dentro o fuera. Hay algunas veces que sí es muy claro, pero cuando estás cerca es muy difícil saber dónde estás dentro del auto”.

Max Verstappen termina el año liderando

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó este sábado la ‘pole position’ en el Gran Premio de Abu Dabi, la duodécima de su espectacular 2023, un año en el que empezó saliendo primero en el de Baréin y lo terminará arrancando desde esa misma posición en el último de la campaña.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), por su parte, saldrá séptimo y el mexicano ‘Checo’ Pérez noveno este domingo, tras una calificación en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) será cuarto, el británico Lando Norris (McLaren) quinto y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), sexto, tras una calificación con un claro referente.

‘Mad Max’, flamante tricampeón del mundo, lideró las tres tandas de la sesión de clasificación, en la que el neerlandés se mostró tan dominador de la Formula Uno como lo hizo durante todo 2023, en el que venció en 18 de las 21 carreras de la temporada.

El neerlandés marcó su mejor tiempo cuando aún faltaban más de cinco minutos para finalizar la sesión y cuando todos los pilotos pensaban que tenían una oportunidad para superar ese registro.

Sin embargo, el británico Lando Norris (McLaren) no aguantó los tres sectores al ritmo del primero, pese a haber pintado de ‘morado’ el primero; Leclerc se acercó pero no lo suficiente y se quedó a algo más de una décima, y Russell no consiguió batir el tiempo del tricampeón, que terminó llevándose la pole a pesar de no superar su tiempo en su segundo intento.

“Nos ha salido todo bien y hemos podido sumar”, afirmó Verstappen, que saldrá primero en la parrilla de este domingo tras marcar un tiempo de un minuto, 23 segundos y 445 milésimas, lo que le permitió quedar por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

