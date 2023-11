Chicharito Hernández inicia un conflicto mediático con Ricardo Ferretti

Javier Hernández ha tenido un encontronazo con Ricardo Ferretti a nivel mediático. Todo comenzó con una opinión de Chicharito en la que pedía apoyo a la selección mexicana. El “Tuca” le respondió y el delantero de Los Angeles Galaxy no se quedó en silencio.

Chicharito ahora está en una faceta más mediática a raíz de su participación en la Kings League Américas y sus constantes streams. Javier Hernández habló sobre las palabras del “Tuca” en las que lo criticaba directamente a él y manifestaba su decepción por su análisis sobre la selección mexicana.

“Querido Tuca, qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”, dijo Javier Hernández en una transmisión en directo desde la plataforma Twitch.

Por otra parte, Javier Hernández se defendió del desprecio a su análisis. El “Tuca” le quitó peso a las consideraciones de Chicharito porque considera que está cegado por factores sentimentales al haber formado parte tanto tiempo de la selección azteca.

“Segundo, dijiste que antes era más cabeza y ahora más corazón y tienes la razón y eso me encanta. Tengo solo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no”, replicó.

Finalmente, el atacante de Los Ángeles Galaxy recordó que Ricardo Ferretti antes estuvo en el banquillo como entrenador. Esto hizo que en varias oportunidades el brasileño criticara la actitud de los medios de difusión tras los malos resultados obtenidos por los clubes. Chicharito insinuó que el “Tuca” cambió sus consideraciones porque ahora trabaja bajo la función de panelista.

“Decir que me dirigiste en la selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo cómo hace ocho años te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, agregó.

¿Qué dijo Ricardo Ferretti?

En su nueva faceta como analista de ESPN, Ricardo Ferretti criticó las palabras de Javier Hernández en las que respaldaba lo obtenido por la selección mexicana, pese a las dudas tras su juego ante Honduras. Chicharito mostró una postura resultadísta y esto no le gustó al exentrenador de Tigres de la UANL.

“Sí, de esta declaración (decepcionado). Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza (…) La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. No es. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte”, dijo Ferretti para ESPN.

Chicharito en su análisis aceptó que la selección mexicana no tuvo una buena serie ante Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf. Sin embargo, Javier Hernández aconsejó ver el vaso medio lleno y prever que Jaime Lozano hará las correcciones necesarias en el futuro y valorar que en el presente se obtuvieron los resultados, sin importar las formas.

“No sabemos dimensionar y aceptar que las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, como un quisiera, pero a fin de cuentas se da resultado. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí ¿Se pueden meter más goles? Sí. Qué ching… que podamos mejorar e identificar todo eso y ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América”, dijo Chicharito en la transmisión en vivo.

