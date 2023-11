Chicharito responde ataques del Tuca Ferretti con admiración: “Quiero decirte que yo te amo y te respeto”

Chicharito respondió a las críticas del Tuca Ferretti y a pesar de mostrarse en desacuerdo con el entrenador y ahora comentarista de televisión, el goleador histórico le mostró su respeto y admiración.

Aún cuando el exseleccionador de Cruz Azul le lanzó con todo a Hernández Balcázar, este respondió con educación y recordándole al brasileño lo mucho que lo quería y la admiración que siente por su figura.

“Que bueno que ya no me ves como aquella persona que conociste hace ocho o nueve años y que tuve la oportunidad y la suerte de que me hayas dirigido durante varios partidos con la selección mexicana, con la que tuvimos la dicha de calificar a Copa Confederaciones”, comenzó Chicharito en su respuesta al Tuca Ferretti. Además agregó que es bueno no ser esa misma persona pues significa que está creciendo.

Chicharito agregó sentirse orgulloso por ser más corazón en estos momentos que cabeza, hecho por el cual aseguró sentirse orgulloso. Además indicó que tiene una sola vida y que de ahora en adelante está viviendo con el corazón por sobre todas las cosas.

Palabras de admiración del Chicharito al Tuca Ferretti

Para sorpresa de muchos, Javier Hernández solo tuvo palabras de admiración para Ricardo Ferretti. “Más allá de que no pienso igual de lo que tu opinaste sobre mi, yo te amo y te admiro. Fuiste uno de los mejores jugadores extranjeros que ha pisado mi país y que han estado allí y creo que eres uno de los mejores entrenadores en la historia de mi país”, apostilló Hernández Balcázar.

“Tuca sabes que te amo y te admiro. Poder decir que me dirigiste en la Selección de México es uno de mis más grandes logros y que te deseo siempre lo mejor”, puntualizó. Sin embargo Chicharito lanzó un pequeñísimo dardo al Tuca y le recordó que ahora se ha vuelto parte de esa prensa que tanto criticaba en el pasado.

“Los cambios son bonitos y son chingones, igual siempre se puede criticar, pero siempre hay formas. La idea es que todo sea más productivo que negativo”, finalizó.

¿Qué le dijo el Tuca Ferretti al Chicharito?

El Tuca Ferretti criticó las palabras de Chicharito Hernández en las que expresaba su apoyo a México luego de su triunfo sobre Honduras. “Nunca había escuchado una declaración de él tan inadecuada como esta. Se dejó llevar más por corazón que por cabeza”, dijo el exentrenador de Tigres de la UANL, Cruz Azul, etc.

“No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza. La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte”, aseveró Tuca Ferretti en su nuevo rol de analista para ESPN.

"ME DECEPCIONA POR EL SER HUMANO QUE YO CONOCÍ DE JAVIER HERNÁNDEZ, ESTE NO ES EL JAVIER HERNÁNDEZ"



A pesar de las palabras de Ferretti, Chicharito supo dar una buena respuesta y no entró en polémica con el experimentado entrenador por el que mostró su respeto y admiración. El goleador histórico de la Selección de México supo lanzar un pequeño dardo al Tuca, pero con mucho respeto y se llevó comentarios positivos en las redes sociales.

