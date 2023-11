Compradores cautelosos en Los Ángeles durante las ofertas

Bajo visibles estrictas medidas de seguridad en pequeños y grandes centros comerciales del sur de California, miles de personas visitaron los almacenes en el llamado “Viernes Negro” en busca de las mejores ofertas, aunque la mayoría actuó con cautela al abrir la chequera.

Al mismo tiempo, comerciantes y expertos en economía predijeron que las ventas de fin de año, -que iniciaron desde octubre- podrían registrar un modesto aumento del 5%, respecto al volumen de ventas del año pasado.

“En general, hay una tendencia continua hacia las compras en línea y eso incluye el periodo de compras navideñas”, dijo a La Opinión, Rebecca Lohry, analista minorista de Deloitte.

Según una encuesta de esa firma de consultoría, para la temporada decembrina, las personas esperaban gastar alrededor del 65% de su presupuesto en compras en línea y 35% durante sus visitas las tiendas. En dólares serian unos $1,700 en total por persona.

En Glendale Galleria, Joel García, su esposa Bernarda y sus hijos Fernando y Jennifer cargaban varias bolsas con regalos.

“Me gasté $260 en ropa y juguetes para mis cuatro sobrinos”, dijo Fernando, un joven laboratorista clínico.

Las tiendas minoristas de ropa, electrónicos y artículos para el hogar del sur de California y del país, se han preparado para una temporada navideña desafiante, debido a que los consumidores redujeron su gasto minorista en octubre, conscientes de que las tasas de interés se encuentran en su nivel más alto en 22 años.

De hecho, la tarjeta de tienda promedio ahora cobra una Tasa de Porcentaje Anual (APR) récord del 28.93%, según la última encuesta de tarjetas de crédito minoristas de Bankrate, frente al 26.72% en 2022 y el 24.35% en 2021. Las tarjetas exclusivas para tiendas cobran un interés promedio del 30.24%, sustancialmente más alto. que el interés promedio del 21.19% sobre las tarjetas de crédito de uso general.

Olvia Centeno, lista para pagar su cuenta en JC Penney en The Shops at Montebello.



“Nuestros precios son accesibles para todas las familias”, dijo Xavier Quezada, gerente de la tienda Cotton Up, donde decenas de personas adquirieron suéteres, chaquetas, pantalones, bufandas y otras mercancías con el 40% de descuento.

“Yo solamente vine a gastar $500, pero creo que me he ahorrado unos $1000”, comentó Dory Noriega, administradora de un hospital veterinario en Huntington Park.

Las ventas minoristas, que se ajustan a la estacionalidad, pero no a la inflación, cayeron un 0.1% en octubre respecto a septiembre, según datos del Departamento de Comercio.

Si bien se trata del primer descenso mensual desde marzo, fue un descenso menor de lo que esperaban los economistas.

“Los consumidores se ven presionados por los mayores costos de su endeudamiento y tienen miedo de acumular más deuda de tarjetas de crédito”, dijo el economista ecuatoriano Carlos Guamán, de la corporación El Triunfo. “Tienen miedo de que llegue una recesión, piensan dos veces antes de gastar la plata y consideran que no quieren vivir la cuesta de enero con las tarjetas a tope”.

En la caja registradora de la tienda JC Penney, en el centro comercial The Shops, en la ciudad de Montebello, Olivia Centeno manifestó que el dinero que recibe del Seguro Social solamente le alcanzó para comprarse dos pares de zapatos.

A su costado, Javier y Lisa Cocolán pagaban los pantalones y blusas que ella eligió. ¿Su gasto? $300.

“Eso fue aquí, pero todavía nos falta ir a Citadel en City of Commerce]”, dijo Javier. “Creo que allá van a ser otros $300”.

Courtney French, directora de mercadotecnia en The Shops at Montebello dijo a La Opinión que todos los negocios del centro comercial “lo están haciendo bien” en cuanto a sus ventas, y todos los clientes se fueron satisfechos con sus compras.

En efecto, los esposos Hilda Saldívar y Amado Rodríguez entraron a comprar ropa para ella en la tienda Forever 21.

Ella, quien trabaja haciendo la limpieza en USC, manifestó a La Opinión que “solo” había planeado gastar $200 en el “Viernes Negro”.

“Si hubiera dicho $50, yo los pago, pero como dijo mucho más, que ella pague con su tarjeta”, dijo Amado. “Uno no tiene que gastar lo que no tiene; por eso no entiendo a la gente que se endeuda sin sentido”.

Según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas, aproximadamente 182 millones de personas están planeando comprar en tiendas o en línea desde el Día de Acción de Gracias hasta el Lunes Cibernético (Cyber Monday), es decir, 15.7 millones más que el máximo anterior de 166.3 millones establecido en 2022.

“Habrá que esperar a saber si en este fin de semana las ventas superan lo que los negocios tuvieron en inventario”, dijo Carlos Guamán. “Quizás están apostándole al Lunes Cibernético; entonces sabremos si vamos en dirección a evitar una recesión económica”.