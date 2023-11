Muere el futbolista británico que dejó las canchas para producir películas de contenido para adultos

Oliver Spedding, ex futbolista que dejó las canchas para dedicarse a la producción de películas para adultos murió este jueves según pudo confirmar su antiguo club, el Croydon FC. El futbolista formado en Crystal Palace estaba actualmente preparando su regreso a las canchas.

El exjugador que terminó como productor de películas pornográficas perdió la vida a los 34 años por causas aún desconocidas. Tuvo además la oportunidad de vestir camisetas de varios clubes incluyendo la del popular Crystal Palace.

Además Oliver Spedding era pareja sentimental de Sophie Anderson, actriz de películas porno con quién estuvo desde el año 2017.

Oliver Spedding se arrepintió de dejar el fútbol

En alguna oportunidad Oliver Spedding afirmó estar arrepentido de haber dejado las canchas. El motivo era lo poco que ganaba en la industria del cine para adultos, ganancias que según sus palabras rondaban entre los 190 dólares por película.

“Fue aterrador estar en mi primer set. Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber ganado mucho más jugando al fútbol“, dijo Spedding en julio del 2022 durante el podcast Anything Goes with James English.

“Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno, pero no es tan bueno como la gente piensa”, agregó en aquella entrevista.

Lamentan la partida del exfutbolista y la frustración de su regreso a las canchas

Cómo se citó anteriormente el Croydon FC, equipo en el que jugaba Spedding lamentó la muerte de uno de sus pupilos, algo que no hizo el Crystal Palace.

“Oliver jugó para el club durante un par de períodos y fue una persona muy querida que siempre dio su máximo esfuerzo por el equipo. Todos en el club extrañaremos muchísimo a Oliver y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil”, fue el comunicado del club.

Su exentrenador, Liam Giles, lamentó la partida del exfutbolista con quién planeaba su regreso a las canchas. “Qué noticia tan desgarradora, Ollie era un guerrero en el campo y dio el 100% cada vez que representó a Croydon”, dijo. “Hace un par de semanas hablamos sobre su regreso al fútbol. Espero que descanses en paz”, finalizó.

