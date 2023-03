Ex jugador de la Premier League deja el fútbol para dedicarse al cine porno y ahora se arrepiente

Damian Oliver, ex jugador del Crystal Palace, dejó de ser futbolista de la Premier League por dedicarse a la industria del cine para adultos, dicha decisión no habría sido la más acertada ya que recientemente aseguró que no le va tan bien como pensaba y que quizás en el fútbol hubiera ganado mucho más dinero.

“Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos podría haber ganado mucho más jugando al fútbol“, dijo Damian Oliver en declaraciones para el podcast Anything Goes de James English. Cabe acotar que el citado ex jugador habría dejado el fútbol de manera obligada luego de haber cometido presuntamente un delito menor, así lo reporto Marca.

De igual forma, Oliver tuvo que buscarse la vida pintando casas y realizando otros oficios hasta que le dieron la oportunidad de participar en una película porno, por lo cual le pagaron la cantidad de $170 dólares. A partir de allí se convirtió en lo que es hoy en día: actor, productor y director de la industria del cine para adultos.

Anteriormente el ex jugador del Crystal Palace tuvo la idea de convertirse en luchador. “Solía pelear, tal vez eso podría haber ido alguna parte. Era realmente bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad no es tan bueno como la gente piensa“, dijo en el podcast mencionado anteriormente.

