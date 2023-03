Jugador de Los Angeles Lakers dejó plantada a la famosa actriz porno venezolana, ‘La Sirena 69’

Un jugador de Los Angeles Lakers de la NBA dejó plantada a la famosa actriz porno venezolana María Antonella Alonso Brigati, mejor conocida como ‘La Sirena 69’. La confesión la realizó hace algunas semanas durante un famoso podcast llamado ‘Escuela de Nada’.

En este reconocido espacio, ‘La Sirena 69’ reveló que entre la gran cantidad de mensajes de celebridades y personas famosas que le escriben, estaba un jugador de LA Lakers que la contactó. Luego de haber conversado por algún tiempo en Instagram, esta accedió a tener una cita con el jugador.

Alonso no quiso revelar el nombre de la figura, pero sí narró que ya con la reserva del restaurante lista, este le escribió cuatro horas antes para cancelarle por un supuesto entrenamiento al que debía asistir.

“Un tipo de los Lakers me dejó… Estábamos hablando… Tenía rato escribiéndome. Los dos estábamos en LA y me dijo que ya había hecho la reserva para ir a comer. Me escribe tres o cuatro horas antes para decirme que no puede porque tenía que ir a una práctica”, detalló.

La actriz de cine para adultos mencionó que tras la cancelación, el jugador le volvió a escribir, pero ya ella no respondió. En el desarrollo de la conversación la venezolana analizó junto a los entrevistadores las posibles causas de plantón.

la venezolana explicó que suele ser común que los hombres se sientan intimidados a la hora de salir con una figura del entretenimiento para adultos. Otros de los motivos pudo haber sido que el lugar elegido para cenar es concurrido por paparazzis.

Al inicio de la conversación, María Antonella puntualizó que suele ser muy común que los jugadores de la NBA le escriban. “NBA players, no faltan. No fallan. Brother, los de NBA son… Y eso se sabe en LA, que tienen medio mala fama y muchos tienen familia”.

‘La Sirena 69’ tiene varios años de trayectoria en la industria y en 2021 consiguió el premio a ‘La Mejor Actriz Revelación’ en los galardones Adult Videos News del 2021.

