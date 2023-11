Taylor Swift brinda apoyo a familia de fan fallecida en concierto de Río de Janeiro

La reconocida cantante Taylor Swift ha extendido su apoyo a la familia de Ana Clara Benevides, una fan de 23 años que lamentablemente falleció durante su concierto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Según fuentes cercanas, Swift se ha comunicado discretamente con la familia de la joven para ofrecer su respaldo durante estos difíciles momentos. La información fue reportada por el periódico The Sun, señalando que la artista ha optado por mantener sus acciones en privado para evitar críticas innecesarias.

El contacto con la familia de Ana Clara Benevides se ha realizado de manera confidencial, evitando la exposición pública de este gesto solidario. La decisión de Taylor Swift de abordar la situación de manera discreta busca evitar malentendidos y críticas injustificadas. Una fuente cercana destacó que el círculo íntimo de la cantante también ha brindado apoyo, destacando que todos, desde el equipo hasta las personas cercanas a Swift, están conmocionados por la trágica pérdida.

Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, también se ha convertido en un pilar de apoyo para la cantante mientras enfrenta el dolor por la muerte de su fan. Aunque su equipo ha estado a su lado, se destaca que la presencia de Kelce ha sido especialmente reconfortante en este difícil momento.

La artista expresó su pesar en redes sociales tras enterarse de la muerte de Ana Clara Benevides, describiendo la situación como devastadora y recordando a la joven como una fan increíblemente hermosa y demasiado joven para partir. El trágico incidente ocurrió durante una ola de calor en Brasil a principios de este mes.

En otro desarrollo relacionado con el concierto en Río de Janeiro, el jefe de la empresa encargada de la producción de la gira de Taylor Swift en Brasil, Serafim Abreu, emitió disculpas públicas por los problemas organizativos del evento. Reconoció que podrían haber tomado medidas adicionales, como crear zonas de sombra en el área externa del estadio o ajustar el horario del show para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

Fan de Taylor Swift da a luz durante concierto en Río de Janeiro

El concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro se convirtió en un evento extraordinario para Maria Eduarda Mendes, una fanática brasileña de 24 años, quien experimentó un inesperado y singular giro del destino. La joven, que viajó desde Cabo Frío con la expectativa de disfrutar de la música de su ídolo, se vio sorprendida por los dolores del parto justo en medio del espectáculo.

Desde la mañana del domingo, María Eduarda comenzó a sentir dolores que inicialmente confundió con cólicos, sin sospechar que estaba en trabajo de parto. A pesar de los malestares, decidió perseverar y asistir al estadio Engenhão para presenciar el concierto de Taylor Swift. Sin embargo, los dolores no cedieron y se intensificaron durante la espera para ingresar al recinto.

Con cada vez más fuertes contracciones, María Eduarda buscó refugio en uno de los baños del estadio, donde ocurrió un momento crucial: “En cuanto llegué a las sillas, el dolor se intensificó, y pedí a mi amigo que ocupara mi lugar para poder ir al baño. Fue entonces cuando sentí que la bolsa se rompía. La contracción fue intensa”, relató.

Aunque no pudo presenciar el concierto, la joven se embarcó en una inusual travesía hacia la maternidad. Escuchando la música de Taylor Swift en el trayecto hacia el Hospital Salgado Filho en una ambulancia, María Eduarda se sometió a una ecografía y luego fue trasladada a la Maternidad Carmela Dutra, donde dio a luz a su hija, a la que llamó Maria Flor.

La sorpresa se multiplicó cuando el médico reveló que María Eduarda estaba en la semana 40 de embarazo, un hecho del que no tenía conocimiento. Su figura no mostraba evidencias evidentes de embarazo, y los signos típicos no se manifestaron. A pesar de la incredulidad inicial, la joven madre experimentó un momento de emoción y felicidad pura al escuchar los latidos de su hija por primera vez.

