Productora del concierto de Taylor Swift enfrenta posible multa millonaria

La visita de Taylor Swift a Brasil ha dejado un episodio trágico para sus seguidores. Después de su primer espectáculo el 17 de noviembre en Río de Janeiro, se informó sobre la muerte de Ana Clara Benevides, una asistente de 23 años, a causa de un paro cardiorespiratorio.

Según medios internacionales, Benevides se sintió mal durante el espectáculo y colapsó. A pesar de recibir primeros auxilios, fue trasladada a un hospital cercano, donde los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

La empresa encargada de los conciertos de Swift en Brasil, Tickets 4 Fun, enfrenta ahora la posibilidad de una multa millonaria. El incidente, ocurrido durante una ola de calor extremo que alcanzó los 59 grados centígrados, ha desencadenado una investigación por presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ley de derechos del consumidor. La prohibición de acceso a alimentos y bebidas durante el evento se ha destacado como un factor preocupante.

El gobernador de Río, Claudio Castro, ha ordenado la investigación para evaluar las circunstancias del caso y determinar si la negativa a permitir botellas de agua puso en riesgo la seguridad de los asistentes. En caso de comprobarse las irregularidades, la empresa podría enfrentar una multa de 14 millones de reales, alrededor de 45 millones de pesos, y el caso sería remitido al Ministerio Público.

El primer concierto de Taylor en Brasil, que atrajo a 60 mil personas, experimentó una sensación térmica de 60 grados en el estadio Nilton Santos. Se informó extraoficialmente que el equipo de seguridad registró alrededor de mil desmayos durante el evento. Además, en redes sociales, los fans expresaron quejas sobre las restricciones en medio del intenso calor.

Además de los problemas relacionados con el calor, la noche del segundo concierto, programado para el 18 de noviembre, fue cancelada cuando el público ya estaba dentro del estadio. Esta situación generó confusión y fue aprovechada por delincuentes que comenzaron a robar pertenencias, causando una estampida.

Los conciertos restantes de Taylor Swift en Río se llevarán a cabo el 19 y 20 de noviembre, mientras que su gira continuará en São Paulo los días 24 y 26 del mismo mes.

Fans de Taylor Swift organizan colecta para costear traslado tras fallecimiento en Río

Fans de Taylor Swift, durante su gira The Eras Tours en Río de Janeiro, realizaron una colecta virtual para costear el traslado del cuerpo de Ana Clara Benavides, una joven que falleció debido a un presunto golpe de calor durante el primer show de la cantante en Brasil el pasado viernes.

El cuerpo de Benavides será trasladado a Sonora y, posteriormente, a Pedro Gomes, en el norte de Mato Grosso do Sul, donde será enterrada el martes por la mañana. Aunque aún no se ha emitido el informe final sobre la causa de su muerte, análisis preliminares indican que la joven de 23 años no presentaba signos de enfermedades infecciosas, sugiriendo que no pudo soportar las altas temperaturas en el evento masivo.

Durante el segundo show, Swift anunció en redes sociales la suspensión debido a “temperaturas extremas”. La artista expresó su conmoción por la muerte de la fan, quien se desmayó durante la interpretación del segundo tema. La empresa organizadora, Time For Fun, señaló que fue atendida por paramédicos y luego trasladada a un hospital, donde falleció.

Fans relataron que se prohibió el ingreso de botellas de agua al estadio, y el equipo de Swift distribuyó botellas para la hidratación. Ante las alegaciones de negligencia, el Ministerio Público de Río de Janeiro investigará la conducta de la empresa en la organización de los conciertos.

Además, se denunció un robo masivo aprovechando el desorden, generando una estampida entre los asistentes. Las imágenes mostraron la desesperación de la multitud en busca de refugio. La policía militar intervino, pero no se reportaron víctimas de delitos.

El segundo concierto de Swift en Río se llevó a cabo bajo una lluvia torrencial, tras una fuerte tormenta. El tercer y último show, originalmente programado para el sábado y pospuesto por el calor extremo, se llevará a cabo hoy por la noche.

