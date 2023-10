Taylor Swift provoca que Spotify colapse con nueva regrabación

El viernes pasado, la renombrada cantante estadounidense Taylor Swift lanzó su álbum “1989 (Taylor’s Version)”, que consta de 21 canciones regrabadas como parte de su proyecto para recuperar los derechos de la mayoría de sus discos anteriores.

Este es el cuarto lanzamiento de los álbumes de “Taylor’s Version” de la artista, una iniciativa que busca regrabar sus propias canciones. Lo que distingue a este álbum es que incluye seis canciones que nunca antes habían sido publicadas, como “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, o “Suburban Legends”.

El anuncio del lanzamiento de “1989 (Taylor’s Version)” se hizo tras el éxito de los trabajos anteriores en este proyecto. Los seguidores de Taylor Swift han tenido la oportunidad de escuchar reinterpretaciones de canciones populares y exitosas como “Blank Space”, “Style” o “Shake it Off”.

Taylor Swift inició este proyecto después de que su antigua discográfica, Big Machine, fuera adquirida por el empresario estadounidense Scooter Braun, lo que le permitió recuperar el control de los derechos de autor de sus propias canciones.

Con “1989 (Taylor’s Version)”, Taylor Swift continúa ejerciendo su control sobre su catálogo musical y brindando a sus seguidores nuevas versiones de sus éxitos anteriores, junto con material inédito que añade un atractivo adicional a este proyecto de regrabación.

Taylor Swift estrena canción y probablemente esté dedicada a Harry Styles

El álbum “1989 (Taylor’s Version)” de Taylor Swift ha generado un gran revuelo por varias razones. En primer lugar, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar que Kendrick Lamar accedió a regrabar su verso en la canción “Bad Blood”, que originalmente se lanzó hace nueve años en 2014.

Taylor compartió su emoción en un post de Instagram, recordando la colaboración inicial con Kendrick Lamar como una de las experiencias más inspiradoras de su vida. Destacó cómo el rapero de Compton trata a las personas a su alrededor y expresó su gratitud por el gesto de Kendrick de volver a grabar “Bad Blood” para permitirle recuperar y poseer una parte de su obra de la que se siente muy orgullosa.

La segunda razón que ha llamado la atención de los fans es una nueva canción titulada “Is It Over Now?”, que muchos creen que tiene una dedicatoria oculta a uno de los exnovios de Taylor Swift, Harry Styles.

Para entender el contexto, recordemos que Taylor Swift y Harry Styles tuvieron una relación entre los años 2012 y 2013. El álbum original “1989” se lanzó en 2014, y los fans ya sabían que varias canciones estaban dedicadas al exintegrante de One Direction, como “Style” y “Out of the Woods”.

Con esta nueva versión de “1989”, los seguidores especulan que “Is It Over Now?” también está dirigida a Harry Styles. En la letra de la canción, Taylor Swift menciona que esta persona perdió el control en un incidente que involucró “nieve blanca y sangre roja”.

En 2014, Taylor habló de un accidente que tuvo con un exnovio mientras conducían una moto de nieve. Aunque no mencionó nombres, era evidente que se refería a Harry Styles, a quien se le vio con algunas suturas en la barbilla un año antes.

Otra pista que ha llevado a los fans a relacionar la canción con Styles es la referencia a un “vestido azul en un barco”. Recordemos que los paparazzi capturaron a Taylor Swift en un paseo en barco por las Islas Vírgenes mientras estaba de vacaciones con Styles.

En “Is It Over Now?”, Taylor califica a su ex como un “traidor mentiroso” y le reprocha que pasó por “la cama de cada modelo por algo más grande”. Se ha especulado que esta línea podría hacer referencia a una supuesta relación de Harry Styles con la modelo Cara Delevingne, aunque nunca se confirmó oficialmente.

Taylor Swift es conocida por no nombrar específicamente a las personas en sus canciones, lo que hace que sea difícil confirmar o refutar las teorías sobre a quién está dirigida “Is It Over Now?”. En última instancia, sus letras siguen siendo objeto de interpretación y debate entre sus seguidores.

