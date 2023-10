Taylor Swift rompe récord con ‘The Eras Tour’

La película de la gira ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift ha logrado un hito notable al superar los 100 millones de dólares en ventas anticipadas de entradas a nivel mundial, según AMC, el operador de cines. Este logro consagra a la película como la más vendida en la historia de los filmes de conciertos.

‘Taylor Swift – The Eras Tour’ está programada para su estreno el 13 de octubre en 8 mil 500 cines distribuidos en 100 países. Este lanzamiento promete convertirse en el largometraje de conciertos más taquillero jamás visto, superando a ‘Justin Bieber: Never Say Never’, que recaudó 99 millones de dólares en su estreno en 2011.

Es importante destacar que ‘This Is It’, que recaudó 261 millones de dólares en todo el mundo, no se clasifica como una película de conciertos, ya que documenta únicamente los preparativos para el concierto de Michael Jackson, quien lamentablemente falleció antes de subir al escenario.

Inicialmente, ‘Eras’ tenía previsto su lanzamiento solo en Estados Unidos, pero Taylor Swift tomó la decisión de convertirlo en un evento global. Además, su gira continuará con una segunda etapa el próximo año, incluyendo numerosas fechas en Latinoamérica, Australia, Asia, Europa, así como en Estados Unidos y Canadá.

Un portavoz de AMC informó a la AFP que los ingresos de los 100 millones de dólares provienen de todos los cines que proyectarán la película, incluyendo cadenas como Cineplex en Canadá y Cinépolis en México. De las 8 mil 500 salas de cine en las que se exhibirá la película, 4 mil se encuentran en Norteamérica.

Es relevante mencionar que el récord histórico de recaudación para un fin de semana de estreno en octubre en Norteamérica es de 96 millones de dólares, establecido por ‘Joker’ en 2019. Sin embargo, se espera que ‘Taylor Swift – The Eras Tour’ supere los 100 millones de dólares durante un período de tres días, del 13 al 15 de octubre, en Norteamérica, según Jeff Bock, de la firma especializada Exhibitor Relations.

La película, con una duración de 2 horas y 48 minutos, incluye imágenes capturadas durante tres conciertos de la superestrella en el SoFi Stadium de Inglewood, un suburbio de Los Ángeles, a principios de agosto.

La gira ‘Eras’ actualmente cuenta con un total de 146 fechas programadas, lo que subraya la popularidad y el alcance global de Taylor Swift como artista.

Además de este éxito, AMC anunció que Beyoncé seguirá el ejemplo de Swift al estrenar en cines un documental inspirado en su gira ‘Renaissance’ el 1 de diciembre, tras la reciente finalización de su gira en Estados Unidos. Este movimiento demuestra la creciente tendencia de los artistas a llevar su música y sus actuaciones a la gran pantalla para llegar a audiencias más amplias.

Rinde Taylor Swift tributo a la princesa Diana

Taylor Swift realizó una visita vespertina al estudio de música donde graba y ensaya, luciendo un atuendo relajado que desvió la atención de su habitual imagen de estrella. En esta ocasión, optó por una gorra, una playera estampada de Shania Twain y completó el look con shorts de ciclista y tenis New Balance.

Lo notable de esta elección de vestuario es que, a pesar de ser Taylor Swift, parecía una persona común paseando por las calles de Nueva York. Su capacidad de convertir cualquier conjunto en algo accesible y cercano refleja su estilo tanto en la moda como en las letras de sus canciones, que exploran temas como rupturas, nuevos amores y la vida en general.

Un detalle interesante en este atuendo son los calcetines en tono verde botella, que podrían considerarse el toque más característico de Taylor Swift en este look. Aunque es fácil imaginar a la princesa Diana llevando un estilo similar (aunque con una preferencia por los calcetines blancos Reebok que ahora son populares).

