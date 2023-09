Taylor Swift habla de su relación con la rapper Ice Spice, quien la considera “su hermana”

Foto: Theo Wargo for MTV / Getty Images

A lo largo de su exitosa carrera Taylor Swift ha trabajado con muchos artistas de renombre, pero este año conoció a la rapper Ice Spice, quien agregó una estrofa a la canción “Karma” para un remix que llegó al número 1 de los charts. Ahora, la cantante de country-pop elogió a la chica originaria del Bronx, calificándola como una de las artistas más importantes en la actualidad.

En una reciente entrevista con Variety, Swift habló acerca de qué fue lo que la impresionó en el trabajo de Ice Spice (cuyo verdadero nombre es Isis Naija Gaston): “Me identifico con Ice de muchas maneras, pero creo que su dedicación y enfoque es lo que me dejó atónita desde el principio. Ella es extremadamente profesional sin ser fría. Lúdica y divertida, pero sin desenfocarse. Ella sabe lo que es y lo que no es, y establece esos límites con gracia…su habilidad de encontrar cuidadosamente ese balance es lo que me impresiona”.

Ice Spice ha aparecido en varios conciertos de Taylor -a quien ha llamado “su hermana”-, y ahora los fans esperan una nueva colaboración entre las dos artistas. Con respecto a su primer encuentro, Swift comentó: ” Ice apareció con su verso no sólo escrito, sino que también lo había grabado y me envió un pase vocal de antemano, sólo para asegurarse de que estábamos en la misma sintonía. Al grabar, fue rápida y enfocada como un láser, pero intuitiva y decisiva, y supo cuándo lo había logrado”.

