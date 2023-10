Guardaespaldas de Taylor Swift deja su trabajo para luchar en Israel

El guardaespaldas de Taylor Swift estableció una pausa en su trabajo con la artista para viajar a Israel y luchar contra los terroristas de Hamás. Cabe descatacar que el guardaespaldas habría tenido preparación en el ejército israelí, y se le había visto continuamente durante la última gira de la cantante.

El guardaespaldas, viajó a Israel para luchar contra el grupo terrorista Hamás, debido al conflicto que tienen ambos mandos. Además, el soldado prefirió no dar su nombre debido a la cercanía que ha tenido con la cantante, durante su gira “The Eras Tour”.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Eran Swissa, quien labora en Israel Hayom, uno de los periódicos más leídos en el país de Medio Oriente. El reportero tuvo la oportunidad de entrevistar al guardaespaldas de la autora de “Love Story”.

Según relató Swissa, el guardaespaldas de Taylor Swift es de origen israelí y se formó dentro el ejército de este país. Posteriormente, migró a los Estados Unidos, donde se encontró trabajo en la industria de la seguridad.

Diversos medios locales aseguran que el guardaespaldas de la cantante, criticó duramente a Hamás y los llamó terroristas, asimismo dijo que ni si quiera podría considerarlos como ‘animales’.

Medios en Estados Unidos, declararon que el guardia de seguridad percibe anualmente cerca de medio millón de dólares por su trabajo como guardia de seguridad privada de la cantante popera, Taylor Swift.

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuándo fue que el hombre tomó la decisión de dejar de lado la seguridad privada con Taylor Swift y regresar a Israel para poder combatir contra el grupo terrorista Hamás.

El hombre, que ha preferido reservar su nombre, declaró que tras los recientes ataques de Hamás, sintió el deber de volver a su país y luchar contra el terrorismo:

He tenido una gran vida en los Estados Unidos, un trabajo de ensueño, grandes amigos y un cómodo hogar. Yo no tendría que estar en Israel, pero no podía quedarme quieto mientras familias son asesinadas y quemadas vivas en sus casas.

La noticia de que el guardaespaldas abandonaba su rol en el equipo de seguridad de la cantante tomó por sorpresa a los fans de la cantante. Durante la última gira de Taylor Swift, él comenzó a hacerse notorio por su actitud serena y por estar siempre cerca de la artista.

Algunas seguidores comentaron en TikTok que su preparación militar lo había hecho idóneo para trabajar con la intérprete de “Cruel Summer”: “El hombre escaneaba en los recintos a una multitud de miles de personas en minutos. Ahora sabemos dónde obtuvo esas habilidades”, escribió la usuaria.

