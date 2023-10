Taylor Swift causa furor en la premiere de su película “The Eras Tour”

La tarde del miércoles Taylor Swift acudió a las salas de cine de un centro comercial en Los Ángeles para la premiere de la película “The Eras Tour”, dirigida por Sam Wrench y que la presenta en concierto durante su exitosa gira mundial.

Taylor Swift y el director Sam Wrench en la alfombra roja de la película “The Eras Tour”, que se llevó a cabo en Los Angeles, California. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Al evento acudieron cientos de fans de la cantante, además de artistas como Adam Sandler, Julia Garner, Flava Flav, Hayley Kiyoko, Simu Liu, Jennifer Meyer y Beyoncé Knowles; esta última posó al lado de Swift para los fotógrafos. Ambas son buenas amigas y cuentan con los tours más exitosos este año.

Taylor asistió al evento luciendo un vestido largo de la firma Oscar de la Renta en color azul. Ella misma presentó la película y, visiblemente emocionada, dijo: “Siempre me he divertido haciendo esto. No puedo creer que pueda dedicarme a la música como carrera; esto es una locura. Nunca me he divertido tanto en mi vida como en “The Eras ​​Tour”. Es, por mucho, la experiencia más electrizante de mi vida”.

Taylor lució espectacular usando un vestido en color azul y zapatillas con punta en triángulo. (Foto: Valerie Macon / AFP via Getty Images)

“The Eras Tour” se estrena hoy en Estados Unidos; la película fue filmada en agosto, durante tres conciertos de Swift en el SoFi Stadium de Inglewood. Se espera que durante su primer fin de semana la cinta recaude más de $100 millones de dólares.

