Amazón ahora tendrá un servicio de consultas médicas virtuales

Siempre en la vanguardia y la innovación en la atención médica, Amazon ha lanzado un servicio centrado en consultas virtuales para sus clientes Prime, buscando convertirse en una fuente habitual de atención médica.

Por una tarifa mensual de 9 dólares o una suscripción anual de 99 dólares, los miembros de Amazon Prime ahora pueden acceder rápidamente a servicios de atención médica a través del programa Prime One Medical.

Este anuncio llega menos de un año después de que Amazon adquiriera el proveedor de atención médica basado en membresía One Medical por la suma de 3,900 millones de dólares. One Medical cuenta con consultorios en más de 20 mercados y se convirtió en una pieza clave en la estrategia de Amazon para consolidarse en el sector de la salud.

Amazon, que ha experimentado reveses en sus intentos previos de ingresar al ámbito de la atención médica, parece haber encontrado impulso con esta nueva iniciativa. El gigante del comercio electrónico había suspendido un servicio de atención médica virtual el verano pasado, parte de un esfuerzo fallido en colaboración con Berkshire Hathaway y JPMorgan para abordar los costos de atención médica.

El nuevo servicio permite a los pacientes conectarse virtualmente las 24 horas del día con proveedores de atención médica a través de Prime One Medical. Incluye opciones como chats de video y la posibilidad de programar visitas en persona a los consultorios de One Medical cercanos. La cuota de membresía de Amazon Prime cubre el costo de las consultas médicas virtuales, aunque los pacientes deberán pagar extra por las visitas presenciales a las oficinas de One Medical, pudiendo utilizar su seguro médico para ello.

Este enfoque de atención virtual se ha vuelto cada vez más popular, especialmente durante la pandemia de COVID-19, donde las consultas en línea se convirtieron en una forma segura y conveniente de recibir atención médica. Aunque ha sido elogiado por mejorar el acceso a la atención, algunos profesionales de la salud expresan preocupaciones sobre la posible fragmentación de la atención médica.

Amazon aprovecha la confianza en la atención médica virtual

La fragmentación podría surgir si los pacientes recurren a proveedores virtuales diferentes en lugar de a su médico habitual, lo que podría dificultar el seguimiento integral de la salud del paciente. A pesar de estas preocupaciones, la comodidad y la accesibilidad de las consultas virtuales han llevado a un aumento sostenido en su demanda.

Con este nuevo servicio, Amazon se posiciona no solo como un gigante del comercio electrónico sino también como un actor relevante en la transformación de la atención médica. La integración de servicios virtuales con la capacidad de programar consultas presenciales demuestra la ambición de Amazon para abordar las necesidades cambiantes de sus clientes en el ámbito de la salud.

Este movimiento también plantea preguntas sobre el futuro de la atención médica, con la creciente convergencia de la tecnología y la salud. Mientras Amazon continúa expandiendo su presencia en este sector, queda por ver cómo otras empresas responderán a esta evolución y si este enfoque híbrido de atención virtual y presencial se convertirá en la norma en la industria de la salud.

Sigue leyendo: