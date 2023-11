Bradley Cooper dice que le agradaría actuar en otra película de la saga de “The Hangover”

En 2009 la película de comedia “The Hangover” se convirtió en un éxito a nivel mundial, mostrando las desventuras de cuatro amigos durante un viaje a Las Vegas; dio pie a dos secuelas, también con buenos resultados. Todo ello hizo de Bradley Cooper una estrella internacional, y posteriormente obtuvo millones de fanáticos con filmes como “American Sniper”, “A Star Is Born” y “Serena”.

Ahora el actor se encuentra promocionando la cinta “Maestro”, y en una entrevista para el podcast “The New Yorker Radio Hour” el conductor David Remnick le preguntó si estaría dispuesto a trabajar en una quinta película de la saga de “The Hangover”. Cooper lo corrigió y contestó lo siguiente: “Bueno, yo haría “The Hangover 5”, pero sería primero “The Hangover 4”. Pero sí, probablemente accedería a hacerla en un instante. Simplemente porque adoro a Todd Phillips, a Zach Galifianakis y a Ed Helms. Pero pienso que Todd no estaría dispuesto a hacerlo”.

“Maestro” es el segundo trabajo de Bradley como director, después de “A Star Is Born”. En la película él mismo interpreta a Leonard Bernstein, quien a lo largo de 30 años se convirtió en uno de los más famosos directores de orquesta a nivel mundial; también se muestra la relación con su esposa Felicia Montealegre (Carey Mulligan). La cinta fue aclamada en el pasado Festival de Cine de Venecia y acaba de estrenarse en Estados Unidos; muchos mencionan que obtendrá varias nominaciones al premio Oscar el año próximo.

Para su papel como Bernstein el actor tuvo que someterse diariamente a una caracterización que implicaba varias capas de maquillaje y una nariz falsa; ello provocó que hace varios meses surgieran comentarios negativos, al grado de que algunas personas llegaron a acusarlo de “antisemita”. Sin embargo, fueron los propios hijos de Leonard quienes salieron en defensa de Bradley, y emitieron un comunicado que dice lo siguiente: “Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación de malentendidos de sus esfuerzos por interpretarlo. Da la casualidad de que Leonard Bernstein tenía una nariz grande y agradable. Bradley eligió usar maquillaje para amplificar su parecido, y estamos perfectamente de acuerdo con eso. A nuestro padre también le habría gustado. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido esta experiencia con Bradley, y no podemos esperar a que el mundo vea su creación”.

Tanto “A Star Is Born” como “Maestro” son películas de corte dramático y con argumentos muy distintos a los de las cintas de la saga de “The Hangover”. Pero Bradley fue muy claro con Remnick acerca de que la diversión para él no consiste exclusivamente en el género del filme en el que trabaja, sino más bien en que los proyectos sean de su agrado: “No hay nada más divertido de lo que he experimentado como director, en “A Star Is Born” y ahora con “Maestro”. Digo, no lo haría si no hubiera diversión”.

