Sofía Vergara se muestra bailando sensualmente con sus familiares en el Día de Acción de Gracias

Sofía Vergara organizó en su casa una gran cena el Día de Acción de Gracias, y todos quedaron sorprendidos cuando en un momento se decidió a hacer un sensual baile frente a la chimenea, con el tema “X” de Nicky Jam y J Balvin como fondo musical. Ella compartió el video en su cuenta de Instagram, y en poco tiempo obtuvo más de un millón de likes.

Los fans de la actriz colombiana comenzaron a preguntarse quiénes eran las bellas chicas que la acompañaban, y se trata de su hermana Verónica y su sobrina Claudia. Las tres lucieron espectaculares al usar brillantes vestidos de color café, y en una selfie se aprecia el gran parecido que hay entre ellas.

No podía faltar en la fiesta el hijo de la actriz, Manolo, quien tiene 32 años. Sofía luce tan bien que parece su hermana, y nunca ha dejado de comentar lo bien que se llevan: “Cada vez que alguien me dice un cumplido por mi hijo Manolo me siento muy orgullosa. Era muy joven cuando me divorcié, así que eduqué a Manolo con el mejor ejemplo y le di lo mejor que pude. Ahora, cuando la gente admira sus modales, lo encantador o gracioso que es, además de respetuoso, me hace ver que todos mis sacrificios valieron la pena”.

Sofía continúa como juez en el programa de televisión “America’s Got Talent”, pero el 25 de enero de 2024 se estrenará en Netflix la miniserie “Griselda”, uno de sus trabajos más importantes; ella lleva el papel principal, pero a la vez funge como productora. El proyecto está inspirado en la vida de Griselda Blanco, quien creó uno de los carteles más rentables de la historia. También actúan Paulina Dávila, Alberto Guerra y Vanessa Ferlito.

Como empresaria, Sofía Vergara ha tenido mucho éxito con su línea de productos para el cuidado de la piel; incluye cremas, bronceadores, sueros y sobre todo bloqueadores. Promocionando esto ella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que la muestra hace 25 años, de espaldas, en topless y usando una minitanga. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “😫 ¡¡¡Todos esos años de sol sin protección en los 90!!!” ☀️

