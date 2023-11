3 Cursos gratuitos de la Universidad de Harvard que te ayudarán a mejorar tu sueldo en 2024

La Universidad de Harvard ofrece una variedad de cursos en línea gratuitos que pueden ser de gran beneficio para aquellos que buscan mejorar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de obtener un aumento de sueldo en 2024. Estos cursos están disponibles para cualquier persona con acceso a Internet y el deseo de aprender. A continuación, se presentan tres cursos destacados que podrían ser de interés.

El primer curso es CS50’s Introduction to Game Development. Este curso se centra en el desarrollo de juegos interactivos 2D y 3D. Los estudiantes exploran el diseño de juegos como Super Mario Bros., Legend of Zelda y Portal para entender cómo se implementan los videojuegos en sí mismos. El curso explora principios de gráficos 2D y 3D, animación, sonido y detección de colisiones utilizando marcos como Unity y LÖVE 2D, así como lenguajes como Lua y C#. Este curso es ideal para aquellos con experiencia previa en programación.

El segundo curso es Entrepreneurship in Emerging Economies. Este curso de negocios y gestión adopta un enfoque interdisciplinario para entender y resolver problemas sociales complejos. Los estudiantes aprenderán sobre intentos previos de abordar estos problemas, identificarán puntos de oportunidad para esfuerzos empresariales inteligentes y propondrán y desarrollarán sus propias soluciones creativas. Este curso es gratuito y tiene una duración de 6 semanas con un compromiso de tiempo de 3 a 5 horas por semana.

El tercer curso es Negotiating Salary. En esta lección gratuita de 15 minutos de Harvard Business School Online, aprenderás técnicas de negociación salarial con el profesor Mike Wheeler. Este curso es ideal para aquellos que buscan mejorar sus habilidades de negociación y aumentar su capacidad para negociar un salario más alto.

Estos cursos no solo proporcionan una educación de calidad, sino que también ofrecen la oportunidad de aprender a tu propio ritmo. Al completar estos cursos, tendrás una mejor comprensión de los temas cubiertos y estarás mejor equipado para solicitar un aumento de sueldo. Además, estos cursos pueden ayudarte a destacar en tu campo y a abrir nuevas oportunidades de carrera. Sin embargo, es importante recordar que aunque estos cursos pueden ser útiles, la decisión final sobre un aumento de sueldo recae en tu empleador.

Los cursos en línea de Harvard son una excelente manera de adquirir nuevas habilidades y conocimientos desde la comodidad de tu hogar. Aquí te proporciono más detalles sobre cómo funcionan estos cursos y quiénes pueden tomarlos:

¿Cómo funcionan?

Los cursos en línea de Harvard se ofrecen a través de varias plataformas, incluyendo edX y GetSmarter. Estos cursos son diseñados para ser flexibles y permitir a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Los estudiantes pueden esperar participar en discusiones con sus compañeros, recibir apoyo individualizado del personal docente y comprometerse con su instructor. Algunos cursos incluso ofrecen la opción de unirse a las clases en vivo a través de Zoom.

¿Quiénes pueden tomarlos?

Cualquier persona con acceso a Internet puede tomar los cursos en línea de Harvard. No hay requisitos de admisión específicos para la mayoría de los cursos, lo que significa que no necesitas ser un estudiante matriculado en Harvard para aprovechar estos recursos educativos.

¿Ofrecen certificación?

Muchos de los cursos en línea de Harvard ofrecen certificados de finalización. Estos certificados pueden ser una excelente manera de demostrar tu dedicación y compromiso con el aprendizaje continuo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede haber una pequeña tarifa asociada con la obtención de un certificado. Además, para obtener un certificado, los nuevos estudiantes deben tomar cinco clases.

Sigue leyendo:

– 10 cursos gratuitos de Google que pueden ayudarte a ganar más dinero en 2024

– Platzi Day 2023: ¡Accede a más de 1,500 cursos gratuitos por tiempo limitado!

– Cursos gratuitos en Universidad de Michigan, RICE, MIT: 4 cursos de programación online en universidades reconocidas en Estados Unidos