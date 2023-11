“Fast and Furious 9” pagará multa millonaria por accidente de doble de acción

La productora FF9 Pictures, afiliada a Universal Pictures, deberá pagar una multa de un millón de dólares como resultado de un accidente durante la filmación de “Fast and Furious 9”, que dejó a un doble de acción con daño cerebral permanente. El Tribunal de Magistrados de Luton recibió la admisión de fallos en salud y seguridad por parte de la productora.

El incidente tuvo lugar durante la realización de una escena de pelea protagonizada por Joe Watts, quien sufrió una fractura de cráneo al ser lanzado desde un balcón, debido a la rotura de su línea de seguridad, ocasionando una caída de 8 metros. La acusación provino de un ejecutivo del Health and Safety Executive (HSE) en el Reino Unido, quien señaló que los realizadores modificaron el truco para la escena de último minuto, no ajustaron correctamente el chaleco de seguridad de Watts y proporcionaron escasas colchonetas para mitigar el impacto de la caída.

El juez de distrito Talwinder Buttar censuró la decisión de realizar cambios repentinos en la escena, y expresó su sorpresa por la falta de cambio en la ubicación de las colchonetas. “Las heridas de Watts cambiaron su vida y fácilmente podrían haberlo matado. En el trabajo de acrobacias, no se trata de prevenir una caída sino de minimizar el riesgo de lesión”, comentó Roxanne Barker, inspectora de la HSE.

Es relevante destacar que Watts, con experiencia como doble de riesgo en producciones como “Game of Thrones,” “Kingsman: El Círculo Dorado” y “Star Wars: Episodio VIII: Los Últimos Jedi,” se vio afectado por este incidente que ocurrió en julio de 2019 en los estudios de Warner Brothers en Leavesden, Hertfordshire. La multa impuesta refleja la gravedad de las violaciones a las normas de seguridad que comprometieron la integridad de los trabajadores en el set de filmación de esta exitosa saga cinematográfica.

¿Por qué Dwayne Johnson regresó a Rápidos y Furiosos después de diferencias con Vin Diesel?

Dwayne Johnson, conocido como The Rock, había aparentemente cerrado su participación en la saga “Fast and Furious” tras su actuación en la octava entrega y en el spin-off “Hobbs y Shaw”. Sin embargo, se especulaba sobre ciertas diferencias entre Johnson y Vin Diesel, lo que llevó a declaraciones públicas de The Rock anunciando su retiro de la franquicia.

Las tensiones entre Johnson y Diesel eran evidentes, y aunque Diesel sugirió en Instagram un posible regreso de The Rock, parecía improbable. No obstante, tras la conclusión de “Fast X”, sorprendentemente se presentó una escena post-créditos donde el personaje de Hobbs, interpretado por Johnson, hace su regreso, anunciando su participación en las dos próximas entregas de “Fast and Furious.

La pregunta clave es por qué Johnson decidió volver, a pesar de sus anteriores afirmaciones. Resulta que el éxito de “Fast and Furious 5ncontrol” impulsó la carrera de Johnson, llevándolo a aspirar a ser un pilar en el Universo Extendido de DC (DCU) con el papel de Black Adam. Sin embargo, la película de Black Adam no cumplió con las expectativas, recibiendo críticas negativas y decepcionando en taquilla.

Volver a la franquicia de “Fast and Furious” ofrece a Johnson una nueva oportunidad de éxito en Hollywood. No es sorprendente, dado que incluso Gal Gadot, a pesar de haber muerto en la sexta entrega, tuvo un cameo en “Fast X”. Johnson busca revitalizar su carrera en una saga que ha demostrado ser un impulso significativo para otros actores, como lo fue para él en sus inicios.

