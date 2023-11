Forbes nombra a Bad Bunny como ‘El Rey del Pop’, desata polémica en redes sociales

En el transcurso del año 2023, Bad Bunny ha experimentado desafíos inesperados en su carrera musical, en particular con la recepción de su álbum más reciente, “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”. A pesar del lanzamiento, la aceptación entre sus seguidores no fue unánime, algunos expresaron expectativas no cumplidas, esperando “algo mejor”.

Es esencial señalar que este nuevo trabajo difiere notablemente de su álbum anterior, “Un Verano Sin Ti”, donde Bad Bunny exploraba diversos ritmos, desde el merengue y reggae hasta, por supuesto, el reguetón, ofreciendo un enfoque más comercial.

La controversia rodeó al artista puertorriqueño después de verse involucrado en la creación de una polémica canción generada con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la polémica alcanzó nuevos niveles cuando la revista Forbes lo denominó “El Rey del Pop”, un título que ha estado históricamente asociado a Michael Jackson.

La publicación de Forbes destacó los logros de Bad Bunny, como ser el artista más transmitido en Spotify con 35.9 mil millones de reproducciones, superando a figuras como Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift. Además, se resaltó su historial de tres Grammys y 11 Grammy Latinos, así como su hito como el primer artista latino en encabezar el festival de Coachella en abril.

La reacción en las redes sociales fue inmediata y polarizada. Mientras algunos elogiaban los logros del artista, otros expresaban su indignación por el título otorgado, considerándolo una falta de respeto hacia Michael Jackson, a quien siempre se ha reconocido como “El Rey del Pop”.

“Lo siento, pero el Rey del Pop sigue y seguirá siendo Michael Jackson”, “¿Qué blasfemia es esta al poner ese apelativo? Rey del Pop solo hay uno y está muerto, se llama Michael Jackson. Este hombre no llega ni a la suela del King of Pop”, “¿Por favor, esto es un chiste? ¿Cómo insultan así a Michael Jackson?” fueron algunas de las respuestas que expresaron la indignación de los internautas. La controversia continúa, generando debate en torno a los títulos y legados en la música.

Bad Bunny toma con humor la nueva canción creada con IA para navidad

Bad Bunny se ha convertido en el centro de atención en medio de una polémica relacionada con la inteligencia artificial y una canción viral en TikTok que utilizó su voz. A pesar de que la canción no fue creada por él, recibió elogios de muchos usuarios de la plataforma.

La reacción del artista no se hizo esperar, expresando su disgusto a través de su canal de Whatsapp con un mensaje contundente: “Si les gusta esa m*erda de canción que está viral en TikTok, salganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera”.

Esta respuesta generó opiniones divididas entre sus seguidores, algunos consideraron que fue una reacción exagerada, mientras que otros respaldaron su derecho a reclamar cuando su voz es utilizada en canciones que no son de su autoría.

En sus historias de Instagram, Bad Bunny compartió un video generado por inteligencia artificial en el que se escucha su voz interpretando “All I Want For Christmas is You” de Mariah Carey. Este gesto ha llevado a muchos a creer que el cantante ha superado su conflicto con la inteligencia artificial.

Sin embargo, algunos fanáticos argumentan que Bad Bunny nunca tuvo un problema con los memes generados por la inteligencia artificial, como el caso de “Mi Primera Chamba” de Eladio Carrion, sino que su molestia radicaba en artistas que buscaban obtener fama utilizando su voz en canciones que él no había escrito. La controversia sigue generando debate sobre el uso de la voz de los artistas en el ámbito digital y plantea preguntas sobre la autoría y el control de su material en el entorno de la inteligencia artificial.

