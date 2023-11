Bad Bunny impresiona con su transformación en “Baticano” en el marco de Halloween

Bad Bunny, no obstante, con haber sorprendido al mundo con su último álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana“. Ahora acaba de lanzar su último videoclip “Baticano”. Esto coincidió justamente con la celebración de Halloween.

Esta canción aparece en este disco. Es una especie de homenaje al cine de antes. El cantante de género urbano, quien también se ha destacado en breves apariciones como actor, interpreta a un “Nosferatu” o “vampiro” en una transformación de maquillaje y efectos especiales increíble.

Una vez más, Bad Bunny sorprende por su irreverencia en este video blanco y negro. Además, también se pasan por semejanzas con los films de terror como: “Psycho”, “Frankenstein” y “The Cabinet of Dr. Caligari”.

Además, “Baticano” cuenta con la participación del actor Steve Buscemi. Por supuesto, el nivel de producción es el más supremo. El Conejo Malo hace referencia también al vaticano de los años 20.

Además, en medio de todo lo que se ha dejado ver con Kendall Jenner es casi seguro que la cosa va en serio. Bad Bunny y la modelo estuvieron en Nueva York comiendo nada más y nada menos que con los hermanos del puertorriqueño.

En el breve clip que se ha viralizado en las redes sociales, se ven a los jóvenes comer. Benito y Kendall están viendo algo en un celular y no hablan mucho. Los jóvenes no interactuaron con la modelo, pero el video no dura para ver eso.

Lo cierto es que, aquí las familias ya conviven. Todo esto vuelve a levantar los rumores de compromiso, matrimonio y hasta de embarazo. Con leer las redes sociales, se puede apreciar esto.

Bad Bunny ha dicho en repetidas oportunidades: “Que nadie sabe nada”, esto sobre su vida personal y es cierto. Su círculo cercano está blindado y él es claro, al no declarar sobre esas preguntas de su vida.

Bad Bunny armó la fiesta en El Coliseo de Puerto Rico

El lanzamiento de su último disco “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, que dejó una huella imborrable en la memoria de 16.000 afortunados que fueron al estreno en El Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

El cantante bajó del techo en un Rolls-Royce y con una máscara. Además, estrenó nuevo look con la cabeza rapada. Varios famosos que participan en el álbum lo acompañaron: Young Miko, Feid y Arcangel, entre ellos.

Por supuesto, interpretó el primer single de este disco “Un Preview. Su primera parada siempre es “su tierra, Puerto Rico. No cabe duda que este artista piensa seguir haciendo historia y dejando el nombre de los artistas latinos muy en alto.

Temas de “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”.

Nadie Sabe Mónaco Fina Hibiki Mr. October Cybertruck Vou 787 Seda Gracias por nada Teléfono nuevo Baby nueva Mercedes Carota

Los Pits Vuelve Candy B Baticano No me quiero casar Where She Goes Thunder y Lightning Perro negro Europa 🙁 Acho PR Un preview

