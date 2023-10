Arcangel dice que Anuel AA miente por el lanzamiento del disco de Bad Bunny

No es un secreto que Arcangel y Anuel AA dejaron de ser amigos hace muchísimo tiempo. No solo eso, sino que los exponentes de género urbano han ventilado varias veces en las redes sociales sus indirectas y sus problemas.

Arcangel y Anuel AA cuando aún eran amigos durante un evento en Miami. Foto: Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Ante la última publicación del ex de Karol G y Yailin la más viral el intérprete de La Jumpa no se quedó callado. En una publicación que hizo la cuenta de Instagram especialista en género urbano Género Universal publicaron el breve en que Arcángel dice que esos son los espectadores los que creen en la palabra de Anuel AA.

Dando a entender que él, no cree ni una palabra de lo que le está diciendo. Recordemos que el intérprete de “Las leyendas nunca mueren” publicó una foto desde el hospital con un fuerte mensaje en el que explicaba que su música iba a ser pospuesta porque tenía que recuperarse de una emergencia de salud que tuvo.

Tal como otras ocasiones, Arcángel salió a dar su opinión, misma que le preguntaron durante un Live en redes sociales.

“Qué calle ni que cara***. Esos son ustedes que se escriben toda la basura que escribe ese ca*****”, se le escuchó decir al también cantante nacido en Puerto Rico.

De hecho, hasta aseguran que Anuel AA no quiso lanzar su música nueva por el próximo lanzamiento del álbum de Bad Bunny. Sabemos que esto siempre es un suceso a nivel musical.

Qué le pasó a Anuel AA que Arcangel no le cree

Anuel AA tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y eso lo va a llevar a tomarse un breve descanso de la música, hasta que mejore, según explicó.

“ME OPERARON ANOCHE DE EMERGENCIA, SOLO DIOS SABE EL PORQUÉ DE LAS COSAS, FUE CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE. NO PUEDO SEGUIR TRABAJANDO AHORA MISMO, GRACIAS A DIOS ESTOY VIVO, ESO ES LO ÚNICO QUE ME IMPORTA #Rompecorazones IBA A SALIR EN 2 SEMANAS PERO YA NO (POSPUESTO HASTA NUEVO AVISO, LES DOY LA FECHA RÁPIDO Que SEPA Que VA a PASAR CONMIGO). PERDÓN POR QUEDARLES MAL A MIS FANÁTICOS CON EL CAMBIO DE FECHA DEL EP ATRASÁNDOLO MÁS, SE QUE LLEVAN ESPERÁNDOME Y YO ME JOD** CON COJONES PA` RECUPERAR MI CARRERA DESPUÉS DE Que CASI ME LA DESTRUYO YO MISMO…”, fue parte de lo que dijo.

En la foto que compartió en su cuenta de Instagram, se ve acostado en una camilla de hospital y convaleciente. Luego de esto, no se ha hecho público algún parte médico por parte de su equipo, ni de su familia.

Su novia publicó en las redes sociales un mensaje de que lo cuidaría muy bien. Del resto, no se sabe a ciencia cierta qué le sucedió realmente y cómo se encuentra ahora, al menos hasta el cierre de esta nota.

Por supuesto, sus más fieles fans están pendiente y también algunos de sus archienemigos como Arcangel, cuando se lo preguntan. Los seguidores de Anuel AA no han parado de enviarle buenas vibras y desearle pronta recuperación y desde aquí, le mandamos los mismos deseos.

