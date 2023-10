Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine: ¿separación o marketing?

¡Lo borraron casi todo! No hay ni rastros de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine juntos en Instagram, que no sea de sus canciones. ¿La ex de Anuel AA y su archienemigo terminaron o juegan a engañar?