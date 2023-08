Acusan a Tekashi 6ix9ine de querer serle infiel a Yailin La Más Viral con modelo cubana

Mientras Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine demuestran que están más unidos que nunca, que hay una complicidad entre ambos y probablemente, un amor sólido, los rumores de qué el intérprete de Gooba y Trollz estaría escribiéndole a una modelo de OnlyFans e influencer cubana, han tomado más cuerpo. La misma tercera en discordia levantó la voz. Tekahi 6ix9ine, cantante de hip hop, en una presentación en corte en 2018 Y Yailin La Más Viral, cantante de género urbano en la promoción de un tema musical. Foto: Cortesía Bob Levey/ Vital Versatility y Getty Images.

La mujer se hace llamar en Instagram Sheyla Fong y su usuario es @cubantheone. Tiene casi un millón de followers y unas fotos bastante candentes. Además, es una modelo Curvy, según explica. La propia modelo confirmó que Tekashi 6ix9ine le ha estado escribiendo en Instagram, a pesar de estar con la cantante de género urbano, Yailin la más viral.

“No tengo nada en contra de la dominicana, tampoco en contra sus fans… Me han llamado para entrevistas hasta en medios internacionales, pero no he aceptado por la misma razón de que no tengo ni quiero tener problemas con ella. Él aún sigue escribiéndome y llamándome, pero no me gusta meterme en relaciones bonitas como la de ellos“, dijo Sehyla Fong sobre la comunicación que supuestamente trata de tener Tekashi 6ix9ine con ella.

Yailin La Más Viral le baila a Tekashi 6ix9ine antes de viajar a Cuba

Desde un video que publicó en su cuenta de Instagram Tekashi 69, se pudo ver a Yailin la más viral haciéndole un sensual baile al rapero mientras este estaba en el suelo. Pero no se trataba de un momento íntimo, sino de los ensayos de las próximas presentaciones que tendrán en Cuba. Van a asistir al festival Santa Marta Music Fest. Así que los intérpretes de Pa’ Ti decidieron invitar a sus seguidores.

“Pero vengan con nosotros a compartir en Cuba. Agosto 17 al 19 a los cayos y a disfrutar”, dijo él. “Los esperamos allá y ya ustedes saben. Vamos a gozar, vamos a disfrutar”, agregó La Chivirika.

Yailin La Más Viral le hace sensual baile a Tekashi 6ix9ine y anuncian que se van a Cuba https://t.co/kCFuKoti2Z — La Opinión (@LaOpinionLA) August 11, 2023

Recordemos que la presentación que iban a dar en los Premios Juventud 2023 de Univision no se pudo dar por cuestiones de seguridad. Tekashi recibió algunas amenazas en su momento, así que esta será una gran oportunidad para verlos juntos en Tarima

Tekashi 6ix9ine estuvo preso. Yailin La Más Viral lo sacó y se fueron a Disney World

Hace pocos días se supo qué el archienemigo de Anuel AA estuvo detenido durante tan solo tres horas, pues la policía lo paró y, al tener la licencia vencida y una presentación a la que no acudió, pues tuvo que ser puesto bajo arresto.

Recordemos que el cantante de hip hop llamado originalmente Daniel Hernández tuvo una pelea hace no mucho en Miami, en la que recibió una fuerte paliza. Así que debía comparecer ante las autoridades. No lo hizo, así que pasó una corta estancia en prisión.

Esto, hasta que su colaboradora musical Yailin la más viral llegara a su rescate. Pagó $2,000 de fianza y de ahí se llevó a su nuevo amor a Walt Disney World. Ahí estaban con los nuevos jefes corporativos, con quien Yailin la más viral hizo una alianza comercial para ser imagen de unos vaporizadores.

En un momento divertido, Tekash i6ix9ine hasta tuvo un ataque de celos con Yailin la más viral, quien tenía o profundo escote y se está mojando bajo la lluvia. “Estás mojada con las te… mojadas y así te pones en vivo. Está bien”, se le escuchó decir al cantante, pero todo esto no es más que parte del buen humor y la complicidad entre ellos.

Tekashi 6ix9ine tiene ataque de celos con Yailin La Más Viral durante live de Instagram https://t.co/80h6XQnfmT— La Opinión (@LaOpinionLA) August 11, 2023

