Anuel AA habla de sus 3 hijos mientras Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine pasean por la playa

El cantante de género urbano, Anuel AA, ofreció una entrevista a El Cacerío Podcast de Freestyle Mania Season. Ahí habló del momento en el que se encuentra ahorita en su carrera y su vida personal. Además hizo mención a sus tres hijos: Pablo Anuel, Gianella Gazmey y Cattleya, de quien no estamos muy seguros qué apellido lleva legalmente, pues Yailin La Más Viral no lo ha revelado. Ir al minuto 45:35

La Chivirika estaba de paseo romántico en la playa con su “colaborador musical”, Tekashi 6ix9ine y publicaron una historia en Instagram tomados de la mano. Esto después de hacer oficial su relación con un beso en una presentación en Cuba.

En la entrevista que realizó Anuel AA dijo: “…Y guardando para que sea todo de los cachorros. Sí, encaletando y trabajando bien hijo de p… para que sea todo de ellos, de los cachorros míos, que ahora tengo dos nenas también. Yo ya he vacilado. Tú no ves que yo casi no me la paso comprando nada, carros, que si esto, o lo otro… Guardando para ellos, para los nenes…”.

El también ex de Karol G mencionó a su hija con Yailin la más viral, Cattleya. Recordemos que entre los famosos no hay relación y que, en algún momento Yailin iba a meter la demanda de divorcio y, según su abogado, la misma se detuvo para iniciar otro proceso demandante contra Anuel AA.

Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine protagonizan memes en redes sociales. Foto: Getty Images.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine señalaron a Anuel AA por violencia doméstica

Para ese momento, Yailin la más viral, había denunciado en redes sociales violencia doméstica por parte del cantante. Sin embargo, no se supo si esto realmente se efectuó o si llegó a mayores. El motivo de esta disputa fue que ella publicó una foto de Cattleya en el pecho de Tekashi 6ix9ine y Anuel AA explotó en molestia y publicó el rostro de la niña, a la cual su mamá había tratado de proteger la identidad.

Anuel AA monta foto de Cattleya y Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral se le van encima https://t.co/RCaVwND1jM — La Opinión (@LaOpinionLA) July 6, 2023

Lo cierto es que, aunque no se sepa que Yailin y Anuel se hayan puesto de acuerdo para que él pueda estar cerca de la niña, él la está tomando en cuenta e inclusive está pensando en su futuro, al hablar del dinero que le dejará a sus pequeños.

Anuel AA se refirió hace semanas a Yailin La Más Viral y a Tekashi 6ix9ine

Hace mucho un corresponsal de una cadena televisiva tuvo la oportunidad de hacerle unas preguntas Anuel AA. Por supuesto, lo increpó acerca de Yailin la más viral y Tekashi 69, a lo que él el cantante dijo: “Los colaboradores están duros”. Admitiendo de cierta forma, la importancia y relevancia que ellos han tenido en las redes sociales y con la música que hicieron juntos, como el tema Pa’ Ti y Dueño, donde la dominicana es modelo.

En otra oportunidad y a través de su cuenta de Instagram dijo que “lo soltaran y que está bien hacer ruido porque eso es lo que él también hace, pero que también se dedicaran hacer música porque él no para de sacar éxitos”.

Aquí, Anuel AA presuntamente dio entender de qué está muy bien que generen polémica, pero los invitaba a sacar más temas musicales. Después de “Pa’ Ti “junto a Tekashi y “Narcisista,” que lo hizo en solitario y Yailin la más viral no ha estrenado tema. Al intérprete de Gooba y Trollz se le ha visto trabajar en estudio, así que seguramente esté por estrenar algo muy pronto.

