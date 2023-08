Young Miko le hizo “perreito” a Karol G y La Bichota tembló en Houston

En una pasada entrevista, Young Miko había dicho que no bailaba con Karol G durante sus performances en tarima porque le daba mucha vergüenza. Cosa que no quedó demostrada en la última presentación del Mañana Será Bonito U.S Tour de Houston de La Bichota. Young Miko se perreó a Karol G ayer🐱 pic.twitter.com/PhLNgTUkek — carloxx iván (@itscarlosivan) August 30, 2023

La puertorriqueña Young Miko, quien además es la encargada de abrir una serie de varios conciertos de la gira de Karol G, tomó la iniciativa y la mano de La Bichota, le dio media vuelta y, bien pegadita ella, le hizo un perrito hasta abajo.

Esta vez fue la intérprete de “Provenza” y “Gatúbela” la que tembló ante los sexis movimientos de la cantante de Young Miko. Fue durante el primer concierto de La Bichota en el Pasadena Rose Bowl dónde la situación se dio al revés. Karol G dijo que no bailaba con Young Miko porque ya había visto una entrevista, que la boricua dijo que la ponía nerviosa. Así que la colombiana no insistió.

El glow up de young miko, pasó de ponerse nerviosa con karol g a poner nerviosa a karol g pic.twitter.com/1DxKaBVUcH — marti🎀| 11.17.2023 (@minajxnimri) August 30, 2023

Sin embargo, Karol G quedó verdaderamente sorprendida por la iniciativa de la intérprete de “Wiggy“, quien definitivamente la invitó al perreo acostumbrado del género urbano.

Young Miko y Karol G estan em giras

Ambas están en este momento en tour. Young Miko con “Trap Kitty World Tour”, al cual le queda gran parte de Latinoamérica como Colombia, Chile, Ecuador, etc. durante los meses de septiembre y octubre, que es cuando finaliza su girar.

LXS VEO PRONTO 🙈🙈 TRAP KITTY WORLD TOUR 💗💗💗 pic.twitter.com/E67vKY0T7T— BABY MIKO (@itsyoungmiko) April 22, 2023

Por otro lado, Karol G está en el medio del Mañana Será Bonito U.S. Tour, en el cual Young Miko es la telonera. A ella también le quedan varias fechas y se dice que esta gira va por todo Europa y por Latinoamérica, donde ya tiene alguna fecha. Karol G en uno de sus conciertos en el Rose Bowl de Los Ángeles, California. Foto: Getty Images.

También, está en plena promoción de su disco Mañana Será Bonito: Bichota Seasson, en el cual tiene varias colaboraciones. Una de ellas, precisamente con Young Miko, Dispo. Pero adicional a todo esto, a Karol G también se le complica la agenda en materia del corazón, pues su novio Feid también está en tour con El Ferxxo Nitro Jam, que termina en diciembre aquí en Los Ángeles.

No cabe duda que, a pesar de los éxitos, Carolina Giraldo, también tiene como reto la distancia de su país, Colombia y de sus seres queridos.

