Éxito de Karol G y Peso Pluma “QLONA” sobrepasa los 7 millones de reproducciones en Youtube

Karol G y Peso Pluma son dos talentos latinos que están en el top de las carteleras musicales y de las plataformas digitales de reproducción musical y Peso Pluma quiénes acaban de sacar su más reciente con una oración llamada “QLONA” y que pertenecen al nuevo disco Bichota Season de la cantante colombiana.

En menos de cuatro días que tiene estrenado el álbum de Karol G, uno de los temas más reproducidos es justamente el que tiene la cantante de género urbano con el cantante de regional mexicano y corridos tumbados, Peso Pluma. No cabe duda que ambos son de los más solicitados y los más buscados para colaboraciones. Así que estos dos grandes tenían que unir poderes y el resultado está haciendo estallar YouTube pasando ya los 7 millones de reproducciones.

Karol G en el Paris Fashion Week. Peso Pluma durante concierto en Seattle. Foto: Cortesía Pascal Le Segretain/ EA The Exclusive Agency.

Por supuesto, todo el mundo está a la espera de lanzamiento del videoclip, cosa que La Bichota no antecede mucho como hacen algunos otros artistas, sino que lo lanza a cuenta gotas a manera de sorpresa. Por ahora, el videoclip de Mi Ex Tenía Razón es el que está en promoción de Karol G y alcanza un total de tantos millones de reproducciones.

Por su parte, la doble PP no se queda atrás. Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama originalmente Peso Pluma, tiene promoción algunos temas de su disco Genesis resaltando su videoclip actual con Hassan Emilio Kabande Laija para el tema Lady Gaga.

Estos dos grandes de la música latina trabajan tanto, que es muy poco lo que se les ve socializando, tal como otros cantantes de género urbano y regional. Karol G está en el medio de su gira Mañana Será Bonito.

Misma que dijo cuando lanzó el disco que no la iba a hacer, pues no fue un secreto que, durante el Bichota Tour y el Strip Love Tour tuvo que lidiar con parte de sus tristezas y luchas. Justamente de las que habla en el disco que lleva el mismo nombre de la gira.

Lo cierto es que cambió de opinión, la está haciendo y está siendo todo un éxito, como ya es costumbre. Así que los rumbos apuntan a que también llevará el Mañana Será Bonito Tour a Europa. Por supuesto, aunque esto va con su álbum anterior. Aun así, esta edición que acaba de sacar la novia de Feid y ex de Anuel AA, Bichota Seasson, estará presente cómo ha estado en estos últimos conciertos.

Peso Pluma también está de gira con el Doble PP Tour y le restan algunas fechas dentro de los Estados Unidos también. Y se va para Europa con fechas ya confirmadas en España. También estará estrenando más temas y produciendo a otros cantantes con su discográfica y haciendo mucha música.

Karol G admite estar enamorada en concierto de Las Vegas

Hace muy poco y ante todos los mensajes de indirectas que lanzó el intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren, Anuel AA, Karol G dio a conocer su relación de hace más de un año con el también cantante de género urbano y colombiano Feid. Misma que es sumamente privada y bien cerrada a su círculo de verdaderos afectos. Pero, sus más fieles fans, ya sabían que ella había abierto un poco más su corazón.

Recientemente, en una de sus presentaciones, pidió que alzar a la mano todas las personas que están enamoradas y ella lo hizo también. No es un secreto que su última tema en honor a Selena, Mi Ex Tenía Razón, habla justamente de cómo dejó un amor que no la valoraba por uno, que ella considera mucho mejor y con quien se siente querida.

Feid igual de discreto Carolina Giraldo, como realmente se llama La Bichota y también ha dado a conocer de forma pública muy poco de ambos. Esto, más allá de confirmar la relación en el concierto que tuvo en la ciudad de Los Ángeles. Ahí salieron caminando agarrados de la mano. El poderío de esta pareja es tal, que ambos se dan sus espacios para brillar en el escenario.

Ante el escándalo que supuso la relación anterior de Karol G, no es impensable que esta vez quiera mantener lo poco que tiene de vida privada, bastante lejos del foco de la prensa.

Karol G y Feid harán colaboración juntos nuevamente

Este par de tórtolos ya tienen Friki, pero además ambos tienen canciones de dedicadas entre ellos. Como Tus Gafitas, que por supuesto es para el intérprete de Classy 101.

Karol G y Feid ya anunciaron van a sacar un tema nuevo desde el amor y la relación que tienen. Así que todo el mundo anda a la espera de este estreno de La bichota y el galán que es la nueva inspiración de la cantante. Por lo pronto, les dejamos esta presentación que tuvieron en algún momento en Puerto Rico y que enamoró al mundo entero.

